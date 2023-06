Ferrari réagit aux critiques de Leclerc après la décision des qualifs

La Scuderia Ferrari a été critiquée par Charles Leclerc après que sa demande de passer aux pneus slicks au début de la Q2 ait été rejetée, le team souhaitant qu'il mette en banque un tour avec les pneus intermédiaires. Mais, le temps qu'il termine ce premier run et qu'il passe aux slicks, la pluie était de retour et Leclerc a manqué la fenêtre la plus propice pour faire un meilleur temps, ce qui a entraîné son élimination.

Alors que le Monégasque a exprimé une certaine colère dans les médias immédiatement après la séance, l'équipe a déclaré qu'il avait changé d'état d'esprit après que la situation lui ait été expliquée ultérieurement par les stratèges.

Malgré cela, Frédéric Vasseur, le patron de l'équipe Ferrari, a déclaré qu'il était essentiel que sa formation procède à une analyse approfondie de ce qui s'était passé et examine la meilleure façon d'éviter que de tels problèmes ne se reproduisent à l'avenir. "Nous devons réfléchir à ce qui s'est passé. Nous aurons une réunion pour en discuter mardi afin d'y remédier."

Pour Frédéric Vasseur, c'est avant tout une question de compréhension.

Vasseur a affirmé que si les commentaires critiques de Leclerc immédiatement après les qualifications ont attiré l'attention, les choses ont été beaucoup plus calmes entre le pilote et l'équipe lors du débriefing du samedi soir.

"On peut toujours faire mieux", a déclaré Vasseur à propos des commentaires de Leclerc. "Mais il est vrai aussi que [l'impression] que vous avez dix secondes après les qualifications n'est pas toujours la meilleure. Nous avons eu une bonne discussion avec Charles. Nous lui avons présenté la situation dans son ensemble, ce qui s'est passé pendant la séance, et il a été beaucoup plus calme."

Vasseur a estimé que ce que Leclerc n'avait pas perçu lorsqu'il a demandé le passage aux pneus secs, c'est que le temps perdu à cause d'un tel changement posait ses propres risques.

"À ce moment-là, la pluie arrivait, et nous voulions enregistrer un temps le plus tôt possible. Si vous passez par les stands à la fin du premier tour pour chausser un train de pneus tendres, vous avez deux tours pour chauffer les pneus et vous repoussez votre premier tour de piste de cinq minutes. Ce n'était pas la bonne stratégie à ce stade."

Vasseur a suggéré que ce que Ferrari devait surtout améliorer, c'était de s'assurer que Leclerc comprenne mieux le raisonnement derrière certaines décisions de l'équipe. "Je pense que la confusion est venue du fait qu'il n'a probablement pas eu une vue d'ensemble des qualifs et ainsi de suite. Nous devons probablement améliorer certains points afin qu'il se mette parfois à notre place."

"Nous ne pouvons pas dire que nous avons fait du bon travail [en qualifications]. Je pense que le rythme était excellent, mais nous avons terminé 10e et 11e. Cela signifie que quelque chose n'a pas fonctionné."