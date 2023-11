Ferrari révèle pourquoi Leclerc s'est crashé dès le tour de formation

Qualifié second sur la grille, Charles Leclerc n'a même pas vu le départ du Grand Prix de São Paulo 2023 de F1, la faute à une défaillance technique qui l'a envoyé dans les barrières de sécurité dans le septième virage du tour de formation. Le Monégasque a lui-même dans un premier temps estimé qu'il s'agissait d'un problème hydraulique.

Il a bien tenté de reprendre la piste avec une monoplace qu'il jugeait faiblement endommagée, toutefois il s'est rapidement aperçu que ça ne serait pas possible puisque s'il a un temps retrouvé l'hydraulique, la Ferrari s'est à nouveau arrêtée. "C'était le même problème, le système a coupé l'hydraulique et le moteur", a indiqué Frédéric Vasseur, le directeur de la Scuderia.

En effet, si Leclerc a donc bien perdu l'hydraulique, c'est en réalité une conséquence d'un autre souci, électronique cette fois : "Nous ne savons pas encore quel a été le résultat de la commande du système [...] Mais il s'agissait plus d'une commande électronique que d'autre chose."

"Il l'a coupée, l'a remise en marche et ainsi de suite. Le problème, c'est qu'il a parcouru 30 mètres et qu'il s'est retrouvé dans la même situation, alors il valait mieux s'arrêter [définitivement]. Lorsque la commande du système se coupe, vous n'avez plus de direction assistée ni de boîte de vitesses."

Cette défaillance s'est-elle déjà produite auparavant ? "Non, en tout cas pas lors des dix derniers mois !" a lancé Vasseur. "C'était la première fois."

Charles Leclerc avait les armes pour monter sur le podium à Interlagos selon Frédéric Vasseur.

Puis le Français a vite tenu à dédouaner son pilote face à certaines critiques précoces : "Quelqu'un m'a dit que sur les réseaux sociaux, les gens se plaignaient de Charles. Mais sans la boîte de vitesses et la direction assistée, on ne peut rien faire. Maintenant, il faut rester calme pour comprendre ce qui s'est passé afin d'éviter tout problème à l'avenir."

"Je pense que le rythme du week-end n'était pas si mauvais. Nous étions en bonne position aujourd'hui, et c'est une occasion manquée parce que nous avons peu à peu rattrapé Mercedes au cours du week-end, mais vu que Charles était sur la première ligne avec deux trains de pneus [neufs], ça aurait pu être beaucoup mieux."

"Il nous reste encore deux tentatives avec Vegas et Abu Dhabi. Vegas pourrait être chaotique et si nous avons le même rythme que ce week-end et que Mercedes aussi, nous aurons une opportunité." Les deux écuries sont séparées de 20 points au classement constructeurs, avec 86 unités restantes à distribuer.

"Nous n'avons pas mis de pneus neufs pour [le sprint], nous avons tout misé sur la course longue, et nous n'avons pas pris le départ."

Interrogé sur la possibilité de voir Leclerc sur le podium s'il avait pu disputer la course, Vasseur de répondre : "Je n'ai pas apporté ma boule de cristal ce week-end, mais je crois que cela aurait été possible quand on pense que nous avions trois trains de [pneus] neufs, que nous nous élancions dans de l'air propre et que les deux Aston [Martin] n'ont pas pris un bon départ. Mais ce genre de considérations, ce sont des conneries, la course c'est la course. On ne fait pas de course en disant 'si', 'si', 'si'. C'est comme ça."

"C'est sûr que c'est très frustrant pour Charles et pour l'équipe car, stratégiquement, c'est un autre week-end où nous avons mis tous nos efforts sur les longs runs pour économiser des pneus, et donc nous avions des pneus neufs."

"Nous n'avons pas mis de pneus neufs pour [le sprint], nous avons tout misé sur la course longue, et nous n'avons pas pris le départ. Bien sûr, c'est frustrant. Il était plus que déçu, mais je suis sûr qu'il reviendra en force et nous allons nous concentrer sur Vegas."

Avec Adam Cooper