Gasly salue "l'une des meilleures prestations" d'Alpine F1 en 2023

En partant depuis la 15e place sur la grille, Pierre Gasly savait qu'il avait malgré tout une chance de bien figurer lors des 71 tours du tracé d'Interlagos avec une Alpine A523 réglée pour la course. Bien aidé par un excellent premier départ ainsi que par l'accrochage devant lui, il est ainsi remonté au 11e rang avant de gagner deux positions supplémentaire lors du second départ suivant le drapeau rouge.

Installé dans le fond du top 10, il a ensuite pu dérouler sa stratégie et profiter dans la seconde moitié d'épreuve de la trop forte dégradation pneumatique des Mercedes pour dépasser George Russell puis Lewis Hamilton, et ainsi se hisser en septième position, pour terminer à six secondes de la Ferrari de Carlos Sainz.

"Je suis vraiment très content, ça a été un week-end difficile", a-t-il déclaré au micro de Canal+. "On a fait des choix, en termes de réglages, qui étaient un peu plus concentrés sur la course et aujourd'hui ça a été payant. Donc je pense qu'on fait deux très, très bons départs : j'arrive à me retrouver derrière Sainz, plus ou moins, tout au long de la course."

"[J'ai] vraiment tout donné, j'ai bien géré les pneus et au final, voilà, on était dans le bon wagon. On arrive à passer les Mercedes qui étaient en difficulté aujourd'hui, à être pas très loin de la Ferrari, donc très bon travail de l'équipe et c'est bien pour... Je pense qu'on a fait vraiment une très bonne stratégie en tant qu'équipe. Aujourd'hui on finit septième et dixième, donc ce sont de bons points pour l'équipe."

"Je suis très content de la course d’aujourd’hui et je dirais que c’était l’une de nos meilleures prestations de la saison", a-t-il ensuite ajouté pour la presse. "C’était très difficile à gérer avec plusieurs relais et arrêts, mais toute l’écurie a fait de l’excellent travail pour prendre les bonnes décisions et réussir les différents arrêts."



"Nous avons bataillé avec Carlos [Sainz] et les deux Mercedes tout au long de la course, donc c’est clairement un pas en avant par rapport à hier. La prochaine étape est Las Vegas et cela sera sans aucun doute une expérience unique. Je suis impatient d’y être, comme toujours pour de nouvelles épreuves, et c’est à nous de l’aborder en étant préparés du mieux possible pour tout donner en piste."

Interrogé par Canal+ sur le dépassement de Hamilton, Gasly a ajouté : "Ça fait plaisir, et j'espère que l'année prochaine on pourra se battre avec eux plus régulièrement."