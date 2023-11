Wolff déplore une "performance inexcusable" de Mercedes

Le Grand Prix de São Paulo a eu des airs de descente aux enfers pour Mercedes. Cinquième et huitième sur la grille, Lewis Hamilton et George Russell se sont élancés quatrième et septième après l'accident de Charles Leclerc dans le tour de formation, puis ont gagné une place supplémentaire chacun au premier tour.

Par la suite, les Flèches d'Argent ont toutefois irrémédiablement perdu du terrain en raison d'une forte usure pneumatique notamment. Hamilton a ainsi fini la course huitième, nettement distancé par l'Alpine de Pierre Gasly, tandis que Russell était neuvième lorsqu'il a été contraint à l'abandon par la mécanique.

Les pilotes – Hamilton en particulier – n'ont pas caché leur désarroi face au manque de performance de leur monoplace, et le directeur d'équipe Toto Wolff ne peut que compatir avec eux. "C'est une performance inexcusable. Il n'y a même pas de mots pour décrire ça", se désole Wolff au micro de Sky Sports F1. "Cette voiture a fini deuxième la semaine dernière et la semaine d'avant [avant la disqualification de Hamilton à Austin, ndlr]. Je ne sais pas ce que nous lui avons fait, mais c'est horrible."

"Lewis a survécu. Mais George… Je ne peux qu'être désolé qu'ils pilotent quelque chose de si misérable. Cela montre à quel point la voiture est difficile, elle est sur le fil du rasoir. Nous devons la développer mieux pour l'an prochain. Parce qu'il n'est pas possible qu'en l'espace de sept jours, on passe du podium – avec probablement l'une des deux voitures les plus rapides – à la huitième place."

Toto Wolff, directeur de Mercedes AMG F1

"Je pense que la vitesse de pointe était un problème, mais probablement pas le facteur principal. Le facteur principal était que nous ne pouvions pas passer les virages avec un plus gros aileron [arrière] compte tenu du rythme dont nous avions besoin. Nous tuions les pneus, nous les dévorions en l'espace de quelques tours."

Mercedes semble ne pas avoir été aidé par le format sprint, avec des voitures qui entrent sous le régime de parc fermé (avec des modifications interdites) dès les qualifications le vendredi soir, après seulement une heure d'essais libres. "Nous ne sommes clairement pas les Champions du monde des week-ends sprint", concède Wolff, alors que Mercedes n'a marqué que 105 points sur ces six Grands Prix, contre 142 pour Ferrari et 126 pour McLaren. "Nous faisons du bon travail ici au circuit, mais ces problèmes demeurent inexpliqués. Cette voiture était quasiment sur trois roues au lieu de quatre !"

Quant à la surchauffe qui a causé l'abandon de Russell, Wolff précise : "Le problème de George était lié à l'unité de puissance à la fin, nous étions en excès sur toutes les données de refroidissement. C'était la dernière course de cette unité de puissance, mais c'est comme ça. Je ne sais pas si nous aurions marqué des points ou non."

Malgré cette contre-performance, Mercedes maintient une avance de 20 points sur Ferrari au championnat des constructeurs, à deux Grands Prix du terme de la saison.