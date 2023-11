Leclerc dépité : "Cette année, ça ne nous sourit pas"

Le sort s'acharne pour Charles Leclerc en cette tournée américaine. Disqualifié après le Grand Prix des États-Unis en raison d'une planche trop usée, le pilote Ferrari n'a même pas pu prendre le départ du Grand Prix de São Paulo après un bris mécanique dans le tour de formation, qui l'a propulsé dans les barrières.

Le Monégasque devait alors s'élancer en deuxième position, derrière le poleman Max Verstappen. Finalement, il a récolté un nouveau zéro pointé.

"Quand j'ai perdu le volant, je suis allé tout droit parce que je n'avais plus d'hydraulique, en gros", a-t-il expliqué sur Sky Sports F1, avant de préciser davantage la raison de son abandon. "Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un problème hydraulique. Je veux dire, je sais ce que c'est [mais] je ne peux pas entrer dans les détails. Ensuite, il y a eu un problème moteur qui m'a fait bloquer les roues arrière, puis j'ai fait un tête-à-queue et j'ai heurté le mur. Je n'ai rien pu faire."

La journée noire de Leclerc aurait toutefois pu profiter d'une accalmie avec l'interruption de l'épreuve par le drapeau rouge dans les premiers kilomètres, une opportunité pour le #16 de se remettre au volant de sa machine pour regagner les stands et procéder à des réparations, néanmoins cela n'a pas été possible.

De quoi nourrir le désespoir du pilote. "J'ai couru de nouveau vers la voiture en espérant qu'avec la malchance qu'on a eue, avec un petit peu de chance, ils me laissaient repartir mais bon, cette année, ça ne nous sourit pas", a-t-il simplement résumé sur Canal+.

"Je ne peux rien faire, ça fait mal parce que, surtout sur une deuxième partie de saison où je commence à retrouver le feeling avec la voiture, c'était un bon week-end parce que l'on avait tout fait en général pour cette course aujourd'hui, en gardant les pneus neufs, etc. On part, on fait trois virages et ça s'arrête là donc ça fait très mal."

Interrogé par F1 TV après l'épreuve, Frédéric Vasseur, directeur de la Scuderia, ne pouvait qu'exprimer son désarroi : "Oui, c'est malheureux que Charles ait perdu le système hydraulique de la direction assistée et le moteur. Ça provenait du système et nous devons comprendre pourquoi. C'est dommage, c'était une bonne opportunité pour Charles et pour l'équipe."