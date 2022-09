Ferrari "très surpris" par le rythme de Mercedes et McLaren

Charger le lecteur audio

Compte tenu des performances de Ferrari dans le deuxième secteur du circuit de Spa-Francorchamps, plus technique, la semaine dernière, l'on s'attendait à ce que la Scuderia montre l'exemple sur le circuit à fort appui de Zandvoort. Cela a été le cas, puisque Charles Leclerc et Carlos Sainz Jr se sont emparés des deux premières positions des Essais Libres 2 du Grand Prix des Pays-Bas, toutefois leur avance sur le reste du peloton n'a été que mince.

Tout d'abord, ce sont les Mercedes de George Russell et Lewis Hamilton qui ont mené la danse en Essais Libres 1, la première Ferrari ayant accusé près de quatre dixièmes de retard. De plus, ces mêmes Mercedes, cette fois-ci accompagnées de la McLaren de Lando Norris, se sont classées à trois dixièmes maximum du meilleur temps de Leclerc dans la deuxième séance. De quoi surprendre le garage rouge.

"On a l'air d'être à nouveau compétitifs, un peu comme ce à quoi l'on s'attendait après un week-end très difficile à Spa, mais on est aussi très surpris par la vitesse de tout le monde : McLaren, Mercedes et Red Bull", a expliqué Sainz. "On se tient tous en trois dixièmes de seconde. Je suis sûr que ça va rendre les choses très, très serrées avant les qualifications. Et palpitantes !"

Si Ferrari s'est montré compétitif lors de la première journée de roulage, ce qui tranche avec ce qu'a vécu Red Bull, Sainz et Leclerc ont toutefois estimé que les réglages n'étaient pas encore au point.

"Je pense que l'on a besoin de peaufiner [les réglages]", a indiqué Sainz. "Dans la réalisation d'un tour [rapide], on était loin d'avoir un équilibre idéal. Je sens que l'on doit un peu améliorer le premier secteur et la mise à bonne température du pneu tendre, plus l'équilibre, un peu. Mais tout est question de peaufinage [des réglages] et de petites marges avant les qualifications."

Charles Leclerc a quant à lui ajouté : "De manière générale, l'équilibre a été très délicat. On a des difficultés à faire tourner la voiture et, en sortie de virage, elle est très nerveuse. On doit donc travailler là-dessus, mais je suis sûr que l'on peut faire un pas en avant."