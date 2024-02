La FIA publie une réaction laconique au rejet d'Andretti par la F1

Comme les choses vont vite en Formule 1, au propre comme au figuré. Alors que les yeux d'une partie du monde de la Formule 1 se sont brusquement tournés vers Maranello en ce jeudi matin, en raison de la probable arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari à l'horizon 2025, il y a quelques heures encore, c'est Andretti Cadillac qui était au centre de toute attentions.

La structure américaine, candidate à l'entrée en Formule 1 dès 2025, a vu son projet se heurter à une fin de non-recevoir de la part de la discipline reine, quatre mois après avoir passé avec succès la première étape du processus auprès de la FIA.

En substance, le championnat estime qu'Andretti n'apporterait pas toutes les garanties en termes de valeur ajoutée au championnat et de compétitivité sportive, tout en s'inscrivant dans le cadre d'un accord avec General Motors sans que le géant automobile américain ne s'engage à devenir motoriste avant 2028.

L'écurie a répondu dans un communiqué, affichant son "profond désaccord" avec l'évaluation faite par la F1 et affirmant continuer de travailler "à un rythme soutenu" sur son projet.

Désormais, c'est la FIA elle-même qui a réagi, par le biais d'un communiqué extrêmement court : "La FIA prend note de l'annonce faite par Formula One Management concernant le processus de manifestation d'intérêt d'équipes pour le Championnat du monde de Formule 1 de la FIA. Nous engageons un dialogue afin de déterminer les prochaines étapes."

Cette réponse laconique et neutre tranche avec les échanges de ces derniers mois, notamment par médias interposés, entre l'instance dirigeante d'un côté, incarnée par son président Mohammed Ben Sulayem qui a pris fait et cause pour la candidature d'Andretti, et de l'autre la F1 présidée par Stefano Domenicali et les écuries, freinant des quatre fers face à la perspective de l'arrivée d'une 11e écurie.

Reste, bien entendu, à savoir l'impact à plus long terme qu'aura ce nouvel épisode, à la fois sur la volonté d'Andretti de s'engager en Formule 1, après deux ans et demi de tentatives infructueuses pour y parvenir, et sur les relations dégradées depuis 2022 entre la FIA et le détenteur des droits commerciaux, pas seulement sur le sujet d'une 11e écurie.