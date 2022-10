La FIA annonce de nouvelles mesures après l'incident de Suzuka

Charger le lecteur audio

À la suite de l'enquête menée par la FIA après le Grand Prix du Japon 2022 de F1, plusieurs mesures nouvelles vont être mises en place dès le Grand Prix des États-Unis ce week-end.

Pour rappel, la course de Suzuka a commencé par un départ arrêté donné alors que les conditions météo étaient exécrables et empiraient. La première partie du tour s'est relativement bien passée, en dépit d'incidents impliquant Sebastian Vettel et Alex Albon. Toutefois, à la sortie de l'épingle Carlos Sainz est parti en aquaplaning et a violemment percuté le mur extérieur, avant de revenir à cheval entre le bas-côté et la piste. Le sur-accident a été évité de justesse avant que le Safety Car ne soit déployé mais, par la suite, un véhicule d'intervention a été envoyé sur la piste alors même que l'ensemble du peloton n'était pas regroupé, ce qui a causé la colère de Pierre Gasly une fois la course neutralisée et lancé la polémique sur le sujet.

La FIA s'est saisie du dossier en lançant une enquête après la course pour déterminer ce qui s'était passé et la marche à suivre pour améliorer la situation, huit ans après l'accident du Grand Prix du Japon 2014 qui avait vu Jules Bianchi percuter une grue, entraînant des blessures fatales au pilote français.

Les conclusions de ce rapport ont été rendues ce vendredi, à quelques heures du début des essais libres du Grand Prix des États-Unis. Si aucun dysfonctionnement ou faute grave n'est relevé à la fois dans le fait que le premier départ ait été donné dans de telles conditions ou encore dans le suivi de la procédure par la direction de course, un certain nombre de mesures nouvelles ont été annoncées et vont être implémentées dès Austin.

En voici la liste :

Les écuries seront informées et notifiées via un message dans le système officiel de messagerie, également communiqué par le système d'interphone de la FIA, si une dépanneuse est en piste, avec l'obligation pour les équipes d'informer leurs pilotes.

La direction de course et la salle de contrôle à distance (ROC) vont utiliser un nouvel écran affichant le statut de toutes les voitures : en piste, derrière la voiture de sécurité ou dans les stands.

Les nouvelles procédures de la direction de course vont mieux définir l'allocation des tâches dans l'équipe de direction de course – notamment la délégation de tâches de surveillance à la ROC, comme requis – en cas de procédure de voiture de sécurité, virtuelle ou non. Spécialement en lien avec cette révision est déléguée la surveillance des voitures entrant dans la voie des stands sous Safety Car et la longueur de la file derrière la voiture de sécurité.

Le directeur de course de la FIA va passer en revue les incidents de Suzuka lors du briefing des pilotes du Grand Prix des États-Unis afin d'expliquer quelles solutions la FIA prévoit de mettre en œuvre pour éviter que la situation ne se reproduise à l'avenir et de rappeler aux pilotes les règles liées aux voitures de sécurité et aux drapeaux rouges.

La VSC dynamique : mise en œuvre d'une nouvelle fonction qui changerait le delta de vitesse imposé aux pilotes avant et dans les secteurs où il y a un incident. Cela les aiderait à savoir où des incidents sont déclarés.

Conjointement avec les équipes vont être passés en revue les précédents de sanctions infligées aux pilotes pour ne pas avoir respecté les règles liées aux conditions de drapeau jaune, double drapeau jaune, voiture de sécurité virtuelle et voiture de sécurité.

La mise en place actuelle de panneaux publicitaires, avec leur construction, leur localisation et les matériaux utilisés, va être évaluée afin d'éviter qu'ils ne puissent être arrachés et rejetés en piste.

Parmi les autres mesures qui seront mises en places, on note également la fin de la direction de course tournante ainsi qu'une révision prochaine du système d'attribution des points en cas de course ne couvrant pas la distance complète.