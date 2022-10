Eduardo Freitas ne sera plus directeur de course en 2022

Charger le lecteur audio

Après l'avoir promis à l'issue du Conseil mondial organisé en milieu de semaine, la FIA a publié le rapport complet de son enquête, diligentée à l'issue du Grand Prix du Japon. Celle-ci portait sur l'intervention d'un véhicule de dépannage alors que les monoplaces roulaient encore et n'étaient pas toutes rassemblées derrière la voiture de sécurité. Dans un second temps, la course avait été interrompue par drapeau rouge. Le tout faisait suite à la violente sortie de piste vers la fin du premier tour de course, dans des conditions d'adhérence et de visibilité rendues précaires par la pluie.

Outre ses conclusions, la FIA a publié un certain nombre de mesures détaillées par ailleurs, précisant que l'enquête a été supervisée par le vice-président en charge du sport à la FIA, Robert Reid, et que les commentaires du GPDA et des pilotes, parmi lesquels George Russell et Pierre Gasly, ont été pris en compte.

Outre les mesures prises, la fédération internationale a annoncé qu'elle mettait fin, jusqu'à l'issue de la saison en cours, au système de roulement entre les directeurs de course qui avait été instauré au début de l'année. Eduardo Freitas et Niels Wittich se partageaient cette tâche après avoir pris la succession de Michael Masi. Or le premier cité, qui était par ailleurs en poste lors du Grand Prix du Japon, n'officiera plus d'ici la fin de l'année. Les mots utilisés dans le rapport paraissent plutôt habiles mais les faits plutôt limpides quant au rôle de directeur de course ce week-end à Austin puis pour les trois dernières manches de la saison à Mexico, Interlagos et Abu Dhabi.

"Pour les Grands Prix restants de la saison 2022 de Formule 1, la FIA n'utilisera pas le système de roulement pour le rôle de directeur de course", annonce l'instance internationale. "À partir du Grand Prix des États-Unis à Austin et pour les courses suivantes au Mexique, au Brésil et à Abu Dhabi, Niels Wittich assumera le poste de directeur de course avec le soutien du personnel de la direction de course."

Il convient de préciser qu'à ce stade, il est difficile d'interpréter cette décision comme une remise en cause du système de roulement ou comme une mise à l'écart d'Eduardo Freitas, dont le nom n'apparaît à aucun moment dans le long rapport publié ce vendredi après-midi.

Le choix du Portugais d'avoir fait intervenir de la sorte un véhicule d'intervention est toutefois remis en cause noir sur blanc dans le rapport, où l'on peut notamment lire : "Même s'il est courant d'utiliser des véhicules de dépannage une fois qu'une course a été neutralisée, le comité d'enquête s'est interrogé sur le fait que l'entrée du véhicule d'intervention à Suzuka pour récupérer la Ferrari accidentée de Carlos Sainz était prématurée compte tenu des conditions qui prévalaient. Le comité d'enquête a reconnu que la présence de grues de dépannage sur la piste de Suzuka dans des conditions météorologiques était un sujet délicat étant donné les incidents tragiques survenus par le passé. Le comité a déterminé qu'avec le recul, avec les conditions météorologiques changeantes, il aurait été prudent de retarder le déploiement des véhicules de récupération sur la piste".