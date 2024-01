La FIA veut mettre fin au "marchandage" sur le poids des F1 en 2026

La question du poids minimum des Formule 1 est un sujet de débat récurrent parmi les observateurs et les fans de la discipline, mais également chez ses acteurs. Une discussion qui s'est d'autant plus renforcée dans le cadre de l'ère turbo hybride que les monoplaces ont connu une hausse spectaculaire en 2014, quand il a fallu intégrer les composantes de l'unité de puissance aux voitures, mais également depuis.

En 2007, le poids minimum des F1 était de 605 kg, pilote compris. En 2014, celui-ci est monté à 691 kg. Depuis 2022, il est fixé à 798 kg. Bien entendu, au fil des années, de nombreux ajouts ou renforcements sont venus gonfler ces chiffres, comme le retour à des pneus plus grands en 2017, l'arrivée du Halo en 2018, le passage à des jantes 18 pouces en 2022 ou globalement la mise en place de divers dispositifs ou correctifs liés à la sécurité.

Si cette augmentation du poids s'explique donc sans problème, elle n'en demeure pas moins une problématique complexe. Des F1 plus lourdes apparaissent moins vives en piste, ce qui renforce la sensation que les pilotes sont aux prises avec des voitures pataudes et peu spectaculaires vues de l'extérieur. Et quand il s'agit de sécurité, une monoplace de quasiment 800 kg devient un projectile extrêmement dangereux, pour lui-même et pour son environnement, une fois le contrôle perdu, ce qui n'est pas sans mettre à l'épreuve les dispositifs mis en place, notamment sur les circuits.

La FIA connaît le problème et l'instance dirigeante en a fait de ce sujet l'un des points importants de la future réglementation technique pour 2026. Ainsi, une baisse du poids minimum d'une cinquantaine de kilos est visée, qui devrait en partie être atteinte grâce à des voitures et des roues plus petites. Mais plus encore, le but de la prochaine ère technique sera surtout de s'y tenir, car ces dernières années, c'est subrepticement que le poids a augmenté : début 2022, par exemple, le poids minimum avait été augmenté car la plupart des équipes ne parvenaient pas à alléger suffisamment leur voiture.

Le responsable monoplace de la FIA, Nikolas Tombazis.

Responsable monoplace de la FIA, Nikolas Tombazis explique que l'instance ne permettra pas une augmentation du poids minimum, même si les équipes peinent à l'atteindre. "Il est clair que les équipes auront encore du mal à atteindre ce poids réduit. Elles n'auront pas la tâche facile. Mais nous allons nous en tenir à la limite de poids que nous allons imposer, et nous ne la gonflerons plus. [Les équipes] n'auront qu'à faire plus d'efforts pour réduire le poids si elles ne parviennent pas à l'atteindre."

L'idée de se passer totalement d'un poids minimum a parfois été évoquée ces derniers temps, avec comme principal argument celui de crash-tests aujourd'hui si drastiques que cela ne compromettrait pas la sécurité. Toutefois, pour Tombazis, c'est sur un autre plan qu'une telle orientation poserait problème, en créant les conditions d'une course à l'armement entre les écuries pour réduire toujours plus le poids des pièces.

"La question de la nécessité d'une limite de poids a été débattue à plusieurs reprises", a-t-il déclaré. "Mais nous pensons que s'en débarrasser complètement reviendrait à créer une bataille sans fin pour réduire le poids. Cela pourrait avoir des conséquences imprévues. C'est pourquoi nous prévoyons pour 2026 une limite de poids qui restera inchangée par la suite."

"Nous ne succomberons pas à cette sorte de marchandage permanent pour quelques kilos, où les équipes nous disent 'vous avez ajouté de l'électrique, ajoutons deux kilos', ou 'les pneus sont un peu plus lourds, ajoutons encore quelques kilos' et d'autres choses de ce genre. Nous ne ferons pas ça. Les équipes devront travailler dans cette limite. Et je pense que certaines équipes pourraient [avoir une voiture] un peu trop lourde en 2026."

Avec Jonathan Noble