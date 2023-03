La FIA réduit une zone DRS à Bahreïn

Charger le lecteur audio

La zone DRS située sur la ligne droite de départ/arrivée du circuit de Sakhir, qui accueillera ce week-end le Grand Prix de Bahreïn, manche inaugurale de la saison 2023 de Formule 1, va être réduite par rapport à l'an passé, dans le cadre d'un effort des instances pour mieux adapter ces portions à la réalité de la course.

En fin d'année 2022, la FIA avait fait part de sa volonté de revoir à la baisse la taille des zones dans lesquelles les monoplaces pouvaient utiliser le DRS. Ce dernier consiste en un système qui permet, en course et dans certaines portions définies, à un concurrent situé à moins d'une seconde d'un autre de relever le flap supérieur de l'aileron arrière de sorte à créer provisoirement moins de résistance à l'air et donc à gagner en vitesse de pointe pour l'aider à dépasser.

Ce dispositif, introduit en 2011, a été vivement critiqué depuis, d'aucuns estimant que l'aide qu'il devait initialement constituer s'était muée en un facilitateur de manœuvres ayant tendance à transformer des luttes potentielles en simple formalité une fois le pilote de derrière suffisamment proche. Aussi, afin de mieux adapter un outil qui demeure clé dans l'arsenal des instances pour favoriser les luttes en piste et le spectacle, un travail a été mené à l'intersaison pour essayer d'en réduire les effets néfastes.

À commencer par la volonté réaffirmée lors de la dernière Commission F1 en date de revoir les zones, volonté qui se traduira d'ailleurs en fonction des besoins identifiés par une diminution ou bien une augmentation de la taille de ces portions dans lesquelles le DRS est autorisé. Dans le cas du circuit de Sakhir, à Bahreïn, c'est donc à une réduction de la taille d'une des trois zones prévues que les instances vont procéder.

Plus précisément, il s'agit de la troisième zone, celle qui démarre avant la ligne d'arrivée, qui va débuter 250 mètres après le dernier virage alors qu'elle commençait 170 mètres après jusqu'ici. Ces 80 mètres de moins devraient donc, en théorie, rendre le DRS moins puissant sur la totalité de la zone qui s'achève au freinage du premier virage 1.

Comme annoncé dans le communiqué suite à la Commission F1, des changements dans ce domaine sont pour le moment attendus sur les cinq premiers circuits de la saison, ce qui couvre également Djeddah, Melbourne, Bakou et Miami.