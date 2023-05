Le nouveau folklore F1 vous déplaît ? Les entreprises US adorent !

Si certains apprécient la façon dont la Formule 1 tente d'ouvrir ses portes à de nouveaux adeptes, d'autres ne sont pas vraiment satisfaits par cette direction. Ils estiment qu'il y a un risque que les responsables du championnat négligent la qualité des courses, qui est essentielle pour maintenir l'intérêt des fans les plus assidus.

Si le consensus sur ce point ne sera peut-être pas atteint avant un certain temps, une chose est apparue clairement au cours des derniers mois : le monde des affaires américain est actuellement amoureux de la F1. Un récent rapport de Spomotion Analytics, société d'analyse des sponsors du sport, a révélé que les Grands Prix comptent, en pourcentage, plus d'entreprises américaines que jamais auparavant.

La saison 2022 fut la première lors de laquelle on a compté un total de plus de 100 entreprises américaines dans sa liste de sponsors sur la pitlane. C'est plus du double des 44 qui étaient impliqués lorsque Liberty Media a pris le contrôle de la F1 en 2017.

Le nombre a toutefois légèrement baissé au cours de l'hiver, car certains partenariats n'ont pas été renouvelés. Cependant, des 98 au départ de la saison 2023, un accord entre Ferrari et l'entreprise technologique américaine DXC Technology, annoncé peu avant le GP de Miami, a permis de remonter à 105. De plus, avec le GP de Las Vegas au calendrier plus tard dans l'année, on peut s'attendre à ce que d'autres entreprises arrivent.

Si le nombre à trois chiffres d'entreprises américaines est intéressant en soi, ce qui est plus significatif, c'est la manière dont l'équilibre des forces s'est modifié entre l'Amérique et l'Europe. Le chiffre de 105 est significatif, car il signifie qu'il y a maintenant plus de sponsors et de partenaires américains que de partenaires issus des principaux marchés européens.

Comme l'a expliqué Björn Stenbacka de Spomotion Analytics : "Le fait est que l'équilibre entre les États-Unis et les cinq principaux marchés européens, à savoir le Royaume-Uni, l'Italie, la Suisse, l'Allemagne et la France, a changé. Il y a 104 partenaires officiels d'équipes et du championnat qui viennent du Royaume-Uni, d'Italie, de Suisse, d'Allemagne et de France. Cela signifie que la balance a déjà basculé en faveur des États-Unis."

Alors que les sponsors américains sont au plus haut, le nombre de partenaires européens a diminué. L'Allemagne a perdu la participation de six entreprises entre l'année dernière et aujourd'hui, dont trois sont liées au départ de Mick Schumacher.

En ce qui concerne l'implantation des sponsors américains en F1, McLaren occupe la première place, avec 25 partenaires américains dans son portefeuille. Red Bull a également fait de grands progrès sur ce marché, puisque l'équipe a doublé le nombre de ses partenaires américains, qui sont passés à 18 en seulement deux ans.

La valeur que la F1 accorde aux grandes entreprises américaines est apparue clairement à Miami, lorsque l'honneur d'agiter le drapeau à damier a été accordé non pas à l'une des nombreuses célébrités présentes, mais au président de Hard Rock, Jim Allen. Son entreprise de divertissement et de lifestyle est impliquée dans la F1 par le biais de son sponsoring de Red Bull, ainsi qu'en tant que partenaire du Hard Rock Stadium à Miami et du nouveau GP de Las Vegas.

Allen a déclaré à Motorsport.com que la F1 s'était transformée aux États-Unis. À propos du succès d'épreuves telles que le GP de Miami, il a déclaré : "Nous sommes très respectueux de l'Indy[Car] et de la NASCAR, mais il est évident que c'est un tout autre niveau. Nous sommes très honorés d'y participer."

Il a ajouté : "Je pense que lorsque vous avez ces grandes villes comme Miami, comme Vegas, qui sont des destinations internationales, c'est la formule du succès. J'espère qu'ils ne dilueront pas le produit aux États-Unis, parce qu'il y a tellement de villes formidables ici qui pourraient vraiment en bénéficier."

Alors que la F1 s'efforce de trouver le moyen de satisfaire à la fois les fans occasionnels et les fans invétérés, Allen estime que l'élément de divertissement est essentiel pour les entreprises comme la sienne. "Dans tout événement sportif, bien qu'il y ait l'acte sportif lui-même et la compétition, je pense que vous avez besoin du facteur divertissement."

"Franchement, lorsque nous avons conclu notre partenariat avec Stephen Ross pour le Hard Rock Stadium, c'est de cela dont il a été question. Nous ne voulons pas nous limiter au football, nous voulons être une destination de divertissement. C'est pourquoi nous sommes très honorés que Stephen et moi ayons pu conclure ce partenariat. Nous avons de tout, du football aux concerts, en passant par le tennis et la Formule 1, c'est donc très enthousiasmant. C'est un très bon partenariat."

Les chiffres confirment les dires d'Allen : l'intérêt des entreprises américaines pour ce que la F1 est en train de mettre en place est à un niveau jamais atteint auparavant.

