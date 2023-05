Lewis Hamilton ne dirait pas non à un test IndyCar

Le septuple Champion de F1 Lewis Hamilton arrive au terme de son contrat à la fin de cette année, mais Mercedes et lui ont déjà entamé des discussions en vue d'une prolongation. Lors du GP de Miami le week-end dernier, le patron de l'écurie, Toto Wolff, a laissé entendre qu'il suffisait désormais aux deux parties de se mettre d'accord sur les aspects financiers pour que les choses se concrétisent.

"Il ne s'agit pas de négociations contractuelles difficiles, il s'agit simplement de mettre en place un calendrier différent et des chiffres différents", a-t-il déclaré. "Et c'est ce que nous faisons. Nous y travaillons. C'est un processus en cours, nous échangeons des courriels à droite et à gauche. Et un jour ou l'autre, nous le signerons."

Si Hamilton, 38 ans, semble donc vouloir rester dans le monde des Grands Prix, cela ne l'a pas empêché d'exprimer son intérêt pour l'essai de différentes voitures, même s'il se dit réticent à l'idée de courir dans une autre discipline.

Interrogé sur la possibilité de suivre les traces d'autres Champions du monde comme Jenson Button et Kimi Räikkönen en NASCAR, Hamilton a déclaré : "J'ai fait un échange de voitures avec Tony Stewart il y a quelques années, c'était amusant. J'aimerais bien l'essayer à un moment ou à un autre."

"Ce n'est pas un rêve pour moi d'aller courir dans un autre championnat, mais je suis un admirateur et un fan de la course automobile et d'autres disciplines, alors je suis prêt à tenter l'expérience. C'est une opportunité incroyable et j'ai pu échanger ma place avec Valentino Rossi et tester une moto de MotoGP. Je regarde parfois l'IndyCar. J'aimerais bien essayer l'une de ces voitures un jour."

VOIR AUSSI - Hamilton-Rossi : les photos de l'échange F1/MotoGP

Tout en exprimant son intérêt pour un roulage en IndyCar, Hamilton a ajouté qu'il préfèrerait que ce soit une voiture de l'ancienne génération qui ne soit pas équipée de l'aeroscreen actuel.

"Je ne suis pas un grand fan du grand écran qu'ils ont, mais j'aime les voitures de l'ancienne génération, elles ont un bon son et un bon look. Mais pour l'instant, je me concentre uniquement sur la Formule 1. Je n'ai donc pas l'intention de partir d'ici de sitôt."