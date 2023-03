McLaren conserve son système de sponsors numériques

Charger le lecteur audio

À l'occasion des essais libres du Grand Prix des États-Unis 2022, McLaren a fait sensation en arborant sur les côtés du cockpit de la MCL36 des sponsors dynamiques, permettant ainsi à l'équipe britannique d'afficher les marques de son choix sur les vues en caméra embarquée. Si le système a été premièrement testé afin de vérifier son bon fonctionnement et de s'assurer qu'il ne pénalisait pas les performances de la monoplace en raison de son poids, McLaren s'est montré suffisamment satisfait pour passer à l'étape suivante et disputer la saison 2023 avec des sponsors tournants.

"Nous restons à l'affût sur ce qui est un objectif de poids acceptable", confiait l'an dernier Mark Turner, PDG de la société Seamless Digital ayant développé ce système, à Motorsport.com. "Les peintures les plus lourdes de 2021 pesaient plus de trois kilos, nous sommes descendus à environ 1000 grammes [en 2022]. Cela nous a donné une sorte de point de repère pour déterminer ce qui est une réussite avec ce système. Nous sommes à environ 200 grammes pour le système sur la McLaren mais nous continuons à peaufiner le design."

Turner était également revenu sur l'origine des sponsors numériques dynamiques, une idée qui a germé lorsqu'il travaillait avec la défunte équipe Manor et réfléchissait alors à des moyens d'aider cette équipe en matière de sponsoring.

"Manor concevait des livrées avec de grands espaces vides pour des partenaires titres [mais] ça ne se concrétisait jamais", explique le PDG de Seamless Digital, qui a également mis au point un système dynamique qui peut être installé sur le casque et qui ne pèse que 16 grammes. "Cela nous a fait réfléchir. Comment faire pour monétiser [la F1] d'une manière différente, sans dépendre d'un seul grand partenaire ? Quel type de technologie existe-t-il pour y parvenir ?"

"Nous nous sommes donc penchés sur les moyens de changer de marque rapidement. Pouvons-nous changer de marque sur une voiture pendant une course ? Pouvons-nous en changer secteur par secteur ? Pouvons-nous avoir une marque différente sur le côté gauche et le côté droit de la voiture ? L'impact devait être maximal et la pénalité minimale en ce qui concerne le poids. Et c'est de là qu'est venue cette idée."