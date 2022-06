Une "fuite d'air" a empêché Alonso de se battre avec Mercedes

Charger le lecteur audio

Qualifié deuxième dans des conditions humides ce samedi, Fernando Alonso avait bon espoir de pouvoir signer un résultat probant lors de la course à Montréal. Las, l'Espagnol a vu le podium puis le top 5 se dérober, handicapé qu'il a été durant la course par un souci technique qui l'a frappé aux alentours du 20e tour. Le fait de ne pas changer de pneus en profitant de l'une des deux VSC du début d'épreuve a également coûté du temps et des positions au double Champion du monde.

Sur la piste, il a finalement terminé septième juste derrière son équipier Esteban Ocon. Toutefois, s'étant rendu coupable de changements de direction intempestifs dans le dernier tour pour protéger sa position face à l'Alfa Romeo de Valtteri Bottas, il a été pénalisé de cinq secondes et finalement classé neuvième.

Pour le directeur d'Alpine, Otmar Szafnauer, si son pilote n'avait pas subi ce problème, il aurait été en mesure de se battre avec les Mercedes de Lewis Hamilton et George Russell, qui ont terminé troisième et quatrième : "De bons points, mais sans les voitures de sécurité, je pense que ça aurait pu être un peu mieux. Le rythme de la voiture sur le mouillé était bon. Pour le rythme sur le sec, nous pensions que nous ne serions pas aussi rapides que les Ferrari et les Red Bull, mais à peu près aussi rapides que les Mercedes."

Fernando Alonso n'a pas pu disposer de la pleine puissance de son moteur Renault à Montéal

"Et il s'est avéré que les Mercedes nous ont eu à cause de certaines circonstances. Mais au classement général du championnat, nous n'allons pas les battre, il faut être réalistes, nous n'allons pas finir troisième. Donc par rapport à ceux contre qui nous nous battons pour la quatrième place, je suis vraiment heureux, nous avons marqué beaucoup de points."

Interrogé sur le problème d'unité de puissance rencontré par Alonso, Szafnauer a expliqué : "Nous avons eu un petit problème sur la voiture de Fernando, c'est pourquoi il a terminé derrière Esteban. Nous ne savons pas encore ce que c'est. Mais il semble qu'il y avait une fuite d'air quelque part. Mais où, je ne sais pas. Cela s'est manifesté par des températures plus élevées, et puis il fallait gérer, et donc nous étions limités dans la ligne droite. Dieu merci, ce n'était pas suffisamment grave pour qu'on abandonne."

Alonso a regretté après la course que ce genre de problèmes touchait "seulement" sa voiture. Ce à quoi son patron a répondu : "Je ne suis pas sûr que ça tombe toujours sur lui. Je suis certain que c'est ce que l'on peut ressentir. Mais je ne suis pas sûr que ce soit juste."