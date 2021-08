Gasly en 2022 : Voyons d'abord ce qui se passe chez Red Bull

Promu vers Red Bull depuis Toro Rosso pour la saison 2019, Pierre Gasly n'a pas convaincu dans la structure de Milton Keynes et a été rétrogradé au sein de l'équipe italienne dès la mi-saison. Depuis son retour à Faenza, dont l'écurie est désormais nommée AlphaTauri, il affiche un niveau de performance constant avec quelques fulgurances comme ses trois podiums dont une victoire sur les deux dernières années.

Pour la saison 2021, après 11 GP, le Français est de loin le plus gros pourvoyeur de points d'AlphaTauri, avec 50 unités à son crédit sur les 68 récoltées au total par l'écurie. En dépit d'une forme qui ne se dément pas, il semble toutefois improbable à l'heure actuelle que Gasly puisse retrouver un baquet aux côtés de Max Verstappen en 2022, même si le contrat d'un an de Sergio Pérez n'a pas encore été officiellement prolongé.

Interrogé sur son avenir, Gasly a lui-même reconnu qu'il attendait de "voir ce qui se passe" chez Red Bull, avec l'espoir d'avoir des réponses avant que la saison ne reprenne du côté de la Belgique fin août. "Je pense que c'est assez clair de mon côté, c'est entre les mains de Red Bull", a déclaré le pilote au numéro 10.

"Max est signé pour l'année prochaine dans l'équipe principale, je pense que Sergio a un contrat d'un an, donc nous allons voir ce qui se passe là-bas et ensuite ce que nous allons faire ensemble. Je suis évidemment sous contrat avec eux pour un peu plus de temps, et je suis assez confiant dans le fait d'obtenir des réponses à un moment donné pendant la pause estivale, ou après la pause estivale."

En tout cas, du côté de la direction d'AlphaTauri, Franz Tost est enclin à conserver son line-up actuel pour 2022, en continuant à offrir de plus en plus de responsabilités à Gasly en tant que leader de l'équipe. S'il apprécie cette position privilégiée, le vainqueur du GP d'Italie reconnaît que tout pilote "veut toujours être dans la meilleure voiture" quand l'opportunité se présente.

"Je pense qu'ils veulent un leader chez AlphaTauri pour pousser l'équipe vers l'avant et vraiment essayer de la faire progresser, et je pense qu'il y a une excellente relation de travail maintenant et une réelle volonté de faire avancer l'écurie. Évidemment, en tant que pilote, vous voulez toujours être dans la meilleure voiture et vous battre pour la meilleure position, et c'est ce dont nous discutons."



"Mais en fin de compte, je me concentre uniquement sur la performance week-end après week-end, course après course, et sur le fait de montrer mon potentiel. C'est entre leurs mains, s'ils veulent que je monte en grade ou s'ils sont satisfaits du duo qu'ils ont, et cela dépend des performances de Sergio, et de la façon dont ils planifient l'avenir d'AlphaTauri. Nous discutons de beaucoup de choses. Les choses se passent bien, mais pour l'instant il n'y a pas plus de réponse que cela. Mais j'attends d'autres nouvelles dans les prochaines semaines."