AlphaTauri ne voit "aucune alternative" à Gasly et Tsunoda

À ce stade, il paraît probable que Pierre Gasly et Yuki Tsunoda composent à nouveau le duo AlphaTauri lors de la saison 2022 de Formule 1. À l'exception d'un intermède infructueux chez Red Bull début 2019, Gasly a passé l'intégralité de sa carrière en F1 chez Faenza, où il a signé trois podiums. Le Français occupe la huitième place du championnat en ayant marqué 50 des 68 points de l'écurie cette saison, tandis que son coéquipier, le rookie Tsunoda, connaît des débuts difficiles dans l'élite, ayant été l'auteur de nombreux accidents et encaissé un 11-0 en qualifications face à Gasly.

Directeur de la petite Scuderia, Franz Tost fait toutefois preuve d'indulgence vis-à-vis du jeune Japonais, qui a connu une ascension météorique des formules de promotion et a débarqué en Formule 1 avec une faible expérience de la course en Europe. Tost compte ainsi conserver son duo de pilotes en 2022 et espère que Red Bull fera une annonce d'ici la fin de la trêve estivale.

"Je ne vois pas d'autre pilote", indique l'Autrichien. "J'espère que nous conserverons Pierre et aussi Yuki l'an prochain, car ce sera la deuxième saison pour Yuki et il connaîtra les circuits. N'oublions pas que nous abordons la deuxième moitié de saison, où Yuki ne connaît même pas les circuits. En Europe, il a couru en Formule 2 et en Formule 3. Mais nous allons en Amérique, il n'y a jamais couru. Nous allons au Mexique, où il n'a pas couru. Nous irons à São Paulo, où il n'a pas couru."

"Pierre fait un travail fantastique, et Yuki, encore une fois, est un nouveau venu et il fait du bon travail. Il faut qu'il prenne de l'expérience et il a beaucoup à apprendre, mais ce n'est rien de spécial. C'est logique avec les jeunes pilotes. C'est le risque que l'on prend quand un rookie rejoint l'écurie. Je pense que les deux pilotes sont suffisamment confiants. Je ne vois aucune raison de changer quoi que ce soit durant la trêve estivale quant à notre line-up de pilotes. Et je ne vois aucune alternative."

Ces propos représentent une mauvaise nouvelle pour les protégés de Red Bull qui évoluent en Formule 2, à savoir Jüri Vips, Liam Lawson et Jehan Daruvala, qui sont respectivement cinquième, huitième et neuvième du classement général ; après un week-end catastrophique à Bahreïn, l'Estonien a marqué 85 points lors des trois derniers meetings, seul le leader Oscar Piastri fait mieux (87).

Propos recueillis par Filip Cleeren