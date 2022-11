Gasly "agréablement surpris" par son premier jour chez Alpine

Charger le lecteur audio

Deux jours après avoir tourné la page de sa longue histoire avec le giron Red Bull, Pierre Gasly a endossé ce mardi à Abu Dhabi les couleurs d'Alpine. Le début d'un nouveau défi, qui verra le Français faire équipe en 2023 avec son compatriote Esteban Ocon au sein de la quatrième force du plateau. Comme pour tous les pilotes découvrant leur équipe aujourd'hui, l'objectif de la journée était, au-delà des premiers tours dans une monoplace qui cédera sa place à la suivante, d'entamer le travail d'intégration et d'adaptation, mais aussi de plancher sur les détails d'installation et d'apprentissage des procédures.

"Je suis très heureux, agréablement surpris, tout s'est passé sans problème", résume le pilote tricolore. "L'adaptation s'est très bien passée. J'ai commencé la journée avec beaucoup d'ouverture d'esprit car c'est un changement d'environnement complet, une nouvelle voiture, avec des différences au niveau des sensations, de la direction, de l'accélération, de la dureté de la pédale, etc. C'était un peu surprenant au début, mais j'ai réussi à faire tout ce que je voulais faire, à être à l'aise dans la voiture."

À ce stade, Pierre Gasly rappelle être encore dans "une phase de transition" entre ses deux écuries. "Sportivement, je suis pleinement concentré sur l'an prochain, [mais] il me reste encore quelques engagements à honorer avec AlphaTauri", rappelle celui qui ne portait pas encore sa combinaison bleue à l'occasion de ces essais. Il salue en tout cas ce changement de décor auquel il se prépare et aspirait probablement, après avoir découvert une ambiance de travail qui l'a déjà séduit.

"J'étais dans le même environnement ces cinq dernières années et de ce que j'ai vu jusqu'à présent, il y a une expérience énorme dans cette équipe, au niveau de l'ingénierie, des deux côtés du garage, et de la manière dont ils travaillent", explique-t-il. "Je n'ai pas encore tout vu, il faut que j'aille à Enstone faire le tour des installations, mais j'ai été très impressionné par la manière dont ce premier jour a été abordé. Ce n'est jamais facile quand quelqu'un de nouveau arrive, on s'affrontait encore il y a deux jours, avec du respect, donc les choses vont vite. Ils m'ont accueilli de la meilleure manière possible et jusqu'ici tout est positif et prometteur pour l'avenir."



"On a pris la journée pour apprendre à se connaître, ne pas faire d'erreur, pouvoir rouler. Il y a des choses que j'aime sur la voiture et sur lesquelles on peut travailler, et c'est pourquoi c'est important de ne pas attendre le mois de février pour qu'ils comprennent quel type de voiture j'aime. On en a maintenant une meilleure idée, de mon côté comme du leur, et ça permettra d'être plus constructifs dans les deux mois à venir."

"Un nouveau point de départ"

Un tout nouvel environnement à découvrir pour Pierre Gasly.

Auteur du quatrième chrono du jour, le Normand a surtout bénéficié d'un roulage conséquent avec un total de 130 tours parcourus sur le tracé de Yas Marina. De quoi également comprendre les différences entre l'A522 et l'AlphaTauri qu'il pilotait encore le week-end dernier.

"Ils ont beaucoup de grip à l'avant, de la vitesse dans les virages moyens, des choses que je recherchais cette saison", remarque Pierre Gasly. "On comprend très vite le potentiel qu'il y a. Ça s'est très bien passé avec les gars, le principal sujet du jour était de commencer à travailler avec mes ingénieurs, apprendre à se connaître avec les mécaniciens, avec la salle des ingénieurs, essayer de parler le même langage. C'était extrêmement positif et je suis très heureux de ce que j'ai vu dans le garage."

"En se basant sur aujourd'hui, je peux clairement identifier de très bons points forts sur cette voiture ainsi que le potentiel qu'elle a. Elle a terminé quatrième du championnat et ce n'est pas sans raison. Maintenant j'en comprends la raison, avec ce package, la manière dont l'équipe opère, la philosophie des ingénieurs. Les premières interactions avec eux ont été agréables aujourd'hui, et on ne pouvait pas espérer meilleure première journée."

Pierre Gasly est fin prêt à tourner la page d'une saison 2022 qui n'aura "pas été aussi plaisante" que la précédente et de se lancer dans ce nouveau défi auquel il croit énormément : "Je crois vraiment que cette équipe est un nouveau point de départ pour moi, une opportunité pour faire des choses incroyables ensemble. Ils viennent de réaliser leur meilleure saison depuis leur retour. Ils progressent saison après saison, et de ce que j'ai vu aujourd'hui, je suis vraiment confiant pour l'an prochain".