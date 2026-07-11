Gasly et Alpine s'inquiètent de la remontée de Racing Bulls

Un bon début de saison avait permis à Alpine de se positionner en tête dans la lutte des équipes du milieu de classement, derrière les quatre top teams. Après le GP de Monaco, la formation d'Enstone était solidement accrochée à la cinquième place, 15 points devant Racing Bulls et à seulement 19 unités de Red Bull.

Depuis, Alpine piétine et n'a pris que dix points en trois week-ends, loin des 59 de Red Bull, qui a pris le large, mais aussi des 24 de Racing Bulls, qui peut s'appuyer sur des résultats solides. L'équipe a même placé chacun de ses deux pilotes, Liam Lawson et Arvid Lindblad, dans les points lors des quatre dernières courses du dimanche.

La cinquième place d'Alpine au championnat est plus que menacée par Racing Bulls, revenue à un petit point. Pierre Gasly s'inquiète de l'inversion du rapport de force dans les dernières courses, et juge les performances de sa monoplace insuffisantes en ce moment.

"On est trop lents et il va falloir qu'on améliore la voiture parce que je perdais du terrain sur [Gabriel] Bortoletto et sur les Racing Bulls [à Silverstone]", a déclaré Gasly à Canal+. "Je pense que dans l'ensemble, on limite la casse avec ces trois points et les voitures qui ont abandonné devant, mais il va falloir trouver plus de performances."

Arvid Lindblad et Liam Lawson enchaînent les bons résultats pour Racing Bulls. Photo de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Pour Gasly, la Racing Bulls fait "tout" mieux que l'Alpine actuellement : "Ce week-end, honnêtement, on glisse de partout, on n'a pas de traction, on est plus lents dans les virages. Au mieux, on est aussi rapides et sinon on perd un peu partout. Il y a beaucoup de travail et on va essayer de se concentrer sur les prochains week-ends."

Alpine promet une "guerre de développement"

À la tête de l'équipe Alpine, la prise de conscience est réelle face au risque de perdre la cinquième place. Steve Nielsen sait qu'il faudra faire évoluer la monoplace pour résister à Racing Bulls, mais aussi plusieurs équipes qui ont connu un début de saison en dessous des attentes.

"Il est impossible de se relâcher", a reconnu le directeur général de l'équipe. "Il suffit d'une course chaotique [pour faire la différence], il y en a déjà eu et si Racing Bulls est devant nous, ils peuvent engranger. […] Nous sommes loin de nous relâcher et nous sommes dans une guerre de développement avec Racing Bulls."

"Et je continue à voir des articles parlant d'autres équipes comme Aston Martin et Williams, qui apportent aussi des évolutions, donc nous verrons. Le chemin reste très long et nous ne prenons rien pour acquis."

La cinquième place d'Alpine au championnat est menacée. Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Flavio Briatore, conseiller exécutif d'Alpine, sait aussi qu'il devient nécessaire d'apporter des nouveautés à l'A526 pour relancer la machine. "Nous sommes conscients qu'il nous faut continuer à progresser et redoubler d'efforts afin d'apporter de nouvelles pièces sur la monoplace", a reconnu l'Italien.

"C'est d'autant plus le cas que nous devons batailler et rivaliser plus régulièrement avec les Racing Bulls, qui se sont montrées solides lors des deux derniers rendez-vous. Nous savons que cette lutte est très serrée au classement, mais l'écart est plus important en piste."

"L'équipe travaille d'arrache-pied à Enstone et nous devons tous aller dans la même direction pour retrouver notre niveau et reprendre la tête du peloton de chasse."