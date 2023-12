Gasly annonce la couleur pour 2024 : "Il n'y a pas d'excuses"

À l'heure de prendre une véritable pause avant de basculer en 2024, Pierre Gasly dresse le même constat de déception que toute l'écurie Alpine au terme d'une saison aux objectifs manqués. Néanmoins, le Français appuie sur les points positifs de sa campagne, lui qui a rejoint l'équipe tricolore il y a un an tout juste.

"J'ai terminé ma saison à la 11e place du championnat pilotes, et l'équipe à la sixième place du championnat constructeurs", rappelle-t-il dans sa chronique pour le site officiel de la Formule 1. "Pour nous, c'est très en deçà des attentes que nous nous étions fixées et, bien sûr, nous voulions bien plus que ça. Nous avons signé deux podiums, trois si l'on compte mon Sprint à Spa, et c'est quelque chose que l'équipe n'avait pas réussi à faire en 2022, donc dans une certaine mesure, ça constitue une mini-victoire."

Capable d'inscrire quatre points de plus que son coéquipier Esteban Ocon, Pierre Gasly a su mettre derrière lui la phase d'intégration et se montrer beaucoup plus efficace durant la deuxième partie de saison. Une montée en puissance qu'il met en premier lieu sur le compte de son apprentissage du nouvel environnement.

"J'ai vraiment apprécié ma première année au sein de l'équipe", résume-t-il. "J'ai surtout eu le sentiment de trouver mon rythme de croisière après la trêve estivale, et les résultats en témoignent. Quelle en est la raison ? Je n'ai pas vraiment toutes les réponses à cette question, si ce n'est que je me sens beaucoup plus à l'aise et intégré dans l'équipe, avec une compréhension beaucoup plus fluide de tout le monde, en particulier de ceux qui ont une incidence directe sur moi, comme les ingénieurs."

Entre ambitions à revoir, changements internes dans l'écurie initiés l'été dernier, et situation personnelle désormais stabilisée, Pierre Gasly veut désormais faire mieux en 2024. Et le Français prévient d'ores et déjà qu'il ne sera pas permis de se cacher derrière la moindre justification.

"L'année prochaine, nous attendons davantage de nous-mêmes, et je suis déjà impatient", insiste-t-il. "S'il est important d'avoir un peu de temps libre en ce moment, il est tout aussi important que le travail acharné en coulisses se poursuive. Je pense déjà à 2024. Nous devons être prêts le moment venu. Il n'y a pas d'excuses. Ce sera ma deuxième année, je suis pleinement intégré dans l'équipe et j'ai déjà hâte de reprendre le volant."