Gasly malade à Djeddah : "Je hurlais de douleur"

"Je dois dire que je suis vraiment content." Pierre Gasly s'est classé huitième du Grand Prix d'Arabie saoudite, et le moins que l'on puisse dire, c'est que cela n'a pas été une sinécure. Le pilote AlphaTauri fait partie de ceux qui se sont fait piéger par l'intervention de la voiture de sécurité, lui qui venait de rentrer au stand ; il a par la suite dû composer avec des maux de ventre non négligeables.

"C'étaient les 15 derniers tours les plus douloureux de toute ma carrière", affirme Gasly. "Je ne sais pas ce qui s'est passé avec mes intestins, mais j'agonisais dans la voiture, je hurlais de douleur. Je suis juste content que la course soit terminée et que nous ayons obtenu la huitième place. Dans les virages à gauche, j'avais la sensation d'être poignardé à l'intestin. Ce n'était pas agréable. Dans les cinq derniers tours, il s'agissait juste de survivre."

Qualifié neuvième, le Français a perdu une place au premier tour avant de batailler avec Lando Norris, puis d'être dépassé par Lewis Hamilton. Onzième, il a eu le malheur de changer de pneus juste avant la neutralisation provoquée par l'accident de Nicholas Latifi, ce qui l'a fait chuter au 14e rang une fois ses rivaux passés par la pitlane. Gasly ne s'est toutefois pas découragé et a doublé Nico Hülkenberg avant de profiter des arrêts au stand des trois pilotes partis en pneus durs ainsi que de l'abandon de Fernando Alonso et de Daniel Ricciardo. C'est ainsi qu'il a obtenu la huitième place.

"C'était vraiment une course mouvementée", a-t-il relaté au micro de Canal+. "On n'a pas eu un très bon départ, on était quand même dans les points. Après, on a fait notre arrêt au stand une seconde avant le Safety Car donc c'était le pire timing, on a été malchanceux, on ne pouvait pas le prévoir. C'est sûr qu'on n'a pas été chanceux là-dessus, on s'est retrouvés en 14e position je crois, et au final on a réussi à faire notre course et à finir huitième. Je suis content. Pour moi ça a été... j'étais vraiment malade dans la voiture les derniers tours, c'était horrible à rouler. Donc je suis vraiment content de finir en huitième position."

Après deux Grands Prix en cette saison 2022, la hiérarchie semble se dessiner avec Ferrari et Red Bull aux avant-postes puis un milieu de peloton mené par Mercedes avec Alpine, Haas, Alfa Romeo et AlphaTauri en embuscade. La petite Scuderia a marqué huit points jusqu'à présent, dont quatre avec Yuki Tsunoda à Bahreïn, mais le Japonais n'a pas pu prendre le départ ce week-end en raison d'un énième problème technique.

"Il y a pas mal d'écart entre les teams devant et le milieu du peloton. On va faire notre championnat. On sait ce qu'on doit améliorer. Il y a du positif. De notre côté il va falloir qu'on améliore la fiabilité, on va se concentrer là-dessus pour les prochaines courses. Essayer de trouver un peu plus de performance, il ne nous manque pas grand-chose mais il faut qu'on arrive à trouver deux ou trois dixièmes pour se retrouver vraiment devant", conclut Gasly.

