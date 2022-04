Gasly : "Ce n'était pas trop dur" de résister à Hamilton

Charger le lecteur audio

Le Grand Prix d'Émilie-Romagne ne restera pas gravé dans la mémoire de Pierre Gasly. Victime d'un accrochage avec Zhou Guanyu lors du sprint, le pilote AlphaTauri n'était que 17e sur la grille de départ. Placé du bon côté de la piste, il a gagné trois positions à l'extinction des feux mais a ensuite passé le premier relais entre Esteban Ocon et Alexander Albon avant d'être coincé entre Albon et Lewis Hamilton pendant le reste de l'épreuve.

Gasly n'est alors pas parvenu à profiter de l'avantage procuré par le DRS pour doubler Albon, mais l'aileron arrière mobile lui a néanmoins permis de résister aisément à Hamilton derrière lui. "C'est sûrement la seule chose qui soit arrivée de toute la course : il était coincé derrière moi, j'étais coincé derrière une voiture qui était coincée derrière celle de devant, et c'était juste un train", commente Gasly, même si Albon était à plus d'une seconde d'Ocon.

"Bref, ce n'était pas une course particulièrement passionnante, c'était assez frustrant : même avec le DRS, nous ne sommes pas capables de nous mettre en position de doubler. On sait qu'en cas de mauvaises qualifications – nous avons fait une erreur en qualifs – quand on part derrière, c'est toujours extrêmement difficile. Et je pense que nous en avons payé le prix aujourd'hui."

Gasly n'a manifestement pas peiné à maintenir la Mercedes du septuple Champion du monde derrière lui. "Je ne dirais pas facile, mais ce n'était pas trop dur", estime le Français, cette situation n'étant pas sans rappeler le Grand Prix de Monaco 2021, que Hamilton avait passé derrière l'AlphaTauri de bout en bout. "Malheureusement pour lui, il est toujours coincé derrière moi sur des pistes où c'est extrêmement dur de dépasser !".

Lewis Hamilton (Mercedes) coincé derrière l'AlphaTauri de Pierre Gasly

"Mais je pense que j'étais aussi frustré que lui. Pour quelque raison que ce soit, même avec le DRS, c'était très dur de doubler ici cette année. Je ne sais pas si c'est juste cette Williams qui est une fusée… Nous devons analyser ça davantage, mais même si c'est clairement plus facile de suivre, ça ne se traduit pas par plus de dépassements de notre côté."

En qualifications ce vendredi, les deux AlphaTauri avaient été éliminées en Q1, ce qui a évidemment eu un impact non négligeable sur le reste du week-end. "La leçon est que nous devons [bien] nous qualifier", assure Gasly. "Nous ne pouvons pas faire d'erreurs en qualifs. Nous avons fait des qualifications vraiment bonnes toute la saison, nous avons fait une erreur vendredi, et nous en avons payé le prix, nous avons eu un incident avec Zhou hier. Nous n'avons pas pu faire un bon sprint après l'impact, la voiture était endommagée. Encore une fois, j'ai pris le départ derrière. Aujourd'hui, nous avons récupéré des positions, mais pas suffisamment pour marquer des points."

Quant à savoir si les évolutions apportées ce weekend à l'AlphaTauri AT03, au niveau du fond plat et des écopes de freins, ont été efficaces : "Il faut encore analyser ça. C'est relativement tôt pour le dire." Quoi qu'il en soit, les six points marqués par Yuki Tsunoda à la septième place permettent à AlphaTauri de doubler Haas de justesse au championnat des constructeurs.