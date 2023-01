Gasly croit en une "rivalité saine" avec Ocon chez Alpine

Charger le lecteur audio

L'écurie Alpine a constitué pour la saison à venir un duo de pilotes 100% français composé d'Esteban Ocon, au sein de l'écurie depuis 2020 (quand elle s'appelait encore Renault), et de Pierre Gasly, transfuge d'AlphaTauri et du programme Red Bull. Un choix qui a fini par s'imposer de lui-même après les épisodes du départ de Fernando Alonso chez Aston Martin et de l'échappée d'Oscar Piastri vers McLaren.

Gasly et Ocon se connaissent depuis longtemps et il est de notoriété publique que les deux hommes ont connu des moments très froids dans leur relation. Cet aspect a été souvent évoqué au moment où l'arrivée du premier est apparue de plus en plus certaine dans le giron d'Enstone, et plus encore une fois la nouvelle officialisée. Pour autant, ils ont tous les deux assuré que ces problèmes appartenaient au passé et que leur relation de travail ne serait pas affectée.

Dans un entretien avec Motorsport.com, Pierre Gasly estime que ce sujet a pris des proportions bien trop importantes. Il juge en sus que sa relation avec Ocon est bien meilleure que celle entretenue par d'autres duos de la Formule 1 : "Pour moi, c'est un sujet dont on a bien trop parlé. On s'entend bien. OK, nous ne sommes pas meilleurs amis, mais on s'entend."

"On a fait quelques événements [ensemble], on se parle, et quand je regarde dans le reste du paddock, les relations entre les autres équipiers, je pense qu'il y en a clairement des pires que la nôtre. Si vous voulez parler d'Esteban et moi, il faut probablement parler de la relation entre 60% des gars dans le paddock. Donc, non, ça va."

Piere Gasly et Esteban Ocon au siège d'Alpine.

"Je suis sûr que nous allons bien travailler ensemble chez Alpine", a-t-il ajouté. "Il va y avoir une rivalité, comme vous en trouverez dans n'importe quelle équipe. Je crois juste qu'elle sera saine et, en fin de compte, c'est ce pourquoi nous sommes tous les deux arrivés en Formule 1. Nous nous sommes tous poussés les uns les autres du mieux possible, et il y a une raison pour laquelle nous sommes tous dans le paddock aujourd'hui. Je ne suis pas du tout inquiet à ce sujet."

Gasly et Ocon partagent de nombreux points communs en matière de palmarès F1, le premier d'entre eux étant évidemment le fait qu'ils sont des vainqueurs de Grand Prix et que leur succès respectif est intervenu en moins d'un an après une disette de 24 années pour le clan français, au volant de monoplaces qui n'étaient pas destinées à l'emporter dans des conditions de course normales. Ils comptent aussi un nombre de départs similaire, avec 111 pour Ocon et 108 pour Gasly.

Même si ce dernier estime qu'il faut "toujours prendre [les stats] avec précaution", il juge que le bilan d'Ocon face à un équipier de la trempe d'Alonso est une preuve de ce dont il est capable. "Je sais que c'est un très bon pilote. Il l'a montré avec Fernando. [...] En fin de compte, cela n'a pas vraiment d'importance de savoir qui est à mes côtés. Je veux être le meilleur en F1, et pour être le meilleur en F1, vous devez vous mesurer à tous ceux qui sont dans le paddock."

"Pour moi, c'est génial. Il connaît l'équipe. Je sais qu'il est rapide. Et c'est ce dont vous avez besoin également en tant que coéquipier, pour faire avancer l'équipe et franchir le cap que nous devons franchir au cours des prochaines années."

Avec Luke Smith