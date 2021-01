Red Bull : Russell a un contrat de 10 ans avec Mercedes

Red Bull Racing a ouvert une démarche rare au moment de chercher qui aligner aux côtés de Max Verstappen en 2021 : l'équipe du géant de la boisson énergisante avait en effet fait savoir qu'elle serait ouverte à une évaluation de candidats en dehors de son propre pool de pilotes sous contrat en F1 et dans les catégories juniors, si Albon venait à ne pas délivrer les résultats escomptés en temps et en heure. C'est ainsi Sergio Pérez, ex-pilote Racing Point, qui a finalement décroché la timbale, alors que son équipe de longue date accueille Sebastian Vettel en 2021.

George Russell aurait toutefois été un candidat évident en raison de sa vitesse pure après avoir montré au Grand Prix de Sakhir qu'il avait le rythme pour gagner lorsqu'il remplaçait Lewis Hamilton. Helmut Marko, conseiller de la marque en sport automobile, admet que Russell n'a même pas été pris en considération au moment de la réflexion.

"Non", a-t-il déclaré lors d'une interview exclusive avec Motorsport.com. "Il a un contrat de dix ans avec Toto Wolff. C'est un junior de Mercedes. Nous cherchions une solution provisoire pour un an. Pérez est la bien meilleure option dans ce cas."

Bottas a fait "de la merde" à Sakhir

Marko estime qu'il ne fait aucun doute que Russell est un bon pilote, mais s'interroge sur le fait que sa prestation lors du Grand Prix de Sakhir ait pu être placée sur un piédestal. Selon lui, sa mise en avant a été particulièrement possible du fait que Valtteri Bottas, selon lui, n'a pas été à la hauteur ce week-end-là.

"Russell est un jeune homme intelligent et rapide", salue Marko. "Son effort chez Mercedes a été formidable. Mais en même temps, [le week-end] a été marqué par une telle incertitude de la part de Bottas que ce n'était pas vraiment une comparaison valable. Bottas a fait tellement de merde dès le premier tour vendredi qu'il était bien en dessous de son niveau normal."

L'annonce du line-up Red Bull en 2021 concerne aussi bien entendu l'équipe AlphaTauri. En plus d'avoir pris la décision de donner à Perez un baquet chez Red Bull, Marko a contribué à la promotion de Yuki Tsunoda depuis la F2. Marko ne tarit pas d'éloges sur les qualités du Japonais, qui a animé l'antichambre de la F1 pour sa saison de rookie. L'Autrichien est persuadé que l'on verra de belles choses de celui-ci l'an prochain en F1.

"Tsunoda est le seul pilote de Formule 2 à avoir continuellement terminé dans les cinq premiers à chaque course", a-t-il déclaré. "Ce n'est qu'en raison de problèmes techniques et de quelques accidents qu'il n'a pas réussi à remporter le championnat. Et ce, dès sa première année. Il se caractérise par une vitesse de base incroyable et une phase de prise en main et d'apprentissage très, très rapide. Si vous regardez les dernières courses, il s'est retenu au début des courses jusqu'à ce que tout soit à moitié réglé, il a épargné ses pneus et puis il a attaqué. C'était un super mélange entre agressivité et piloter avec sa tête."