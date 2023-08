Gestion des pneus : du mieux chez Ferrari, mais est-ce suffisant ?

La gestion des pneus est une faiblesse majeure de la Ferrari SF-23 depuis le début de la saison, mais il semble y avoir du mieux, en témoigne la performance de Charles Leclerc au Grand Prix de Belgique. Après deux épreuves sans bolide rouge dans le top 6, le Monégasque a offert le podium à la Scuderia au terme d'une course rondement menée. De quoi lui donner du baume au cœur, en évitant néanmoins tout excès d'optimisme.

"Je pense qu'il est un peu trop tôt pour dire [si les problèmes sont résolus], mais ça fait deux ou trois courses qu'on gère mieux nos pneus", a estimé Leclerc à l'issue du Grand Prix, ayant franchi la ligne d'arrivée avec dix secondes de retard sur Sergio Pérez et 32 sur Max Verstappen. "Je pense qu'aujourd'hui, ce n'était vraiment pas la raison pour laquelle on a fini si loin des Red Bull, je pense qu'elles étaient simplement plus rapides."

"Mais en termes de gestion des pneus, nous n'avions pas une dégradation énorme. Et si l'on regarde Mercedes derrière, j'avais le contrôle du rythme, de mes pneus. Alors ça paraissait bien de ce côté-là. Il faut continuer à garder l'œil là-dessus car parfois, surtout dans des conditions très spécifiques, on sort de la bonne fenêtre de fonctionnement des pneus, ce qui nous met en grande difficulté."

Charles Leclerc (Ferrari) devant Lewis Hamilton (Mercedes)

Leclerc est revenu sur la stratégie de Ferrari à Spa-Francorchamps – tendres-mediums-tendres, comme les autres pilotes du top 4 – qui s'est résumée à éviter l'undercut de la Mercedes de Hamilton.

"En somme, on a dû réagir à ce que faisait Lewis derrière, et Red Bull devait réagir à ce qu'on faisait un tour plus tard", indique Leclerc. "C'est pourquoi nous étions tous sur la même stratégie : tout le monde réagissait à la stratégie de quelqu'un d'autre. Notre stratégie était donc basée sur Lewis [Hamilton], nous avons essayé de le maintenir derrière pendant toute la course. Il avait un bon rythme, mais j'avais l'impression que nous l'avions sous contrôle."

Quant au directeur d'équipe Frédéric Vasseur, son analyse de la situation est que le rythme plus compétitif de Ferrari à Spa-Francorchamps est la cause directe de cette meilleure gestion des pneus.

"Parfois, c'est juste que quand on n'a pas le rythme, il faut attaquer à l'excès", explique Vasseur. "Tout le monde gère, même Red Bull, ils géraient beaucoup pendant la course. Et quand on n'a pas le rythme, il faut gérer. Si l'on attaque, on endommage les pneus... C'est bien plus simple d'avoir une bonne stratégie quand le rythme est là que quand on n'a pas le rythme. Quand le rythme est là, c'est bien plus facile à gérer. Quand on n'a pas le rythme, il faut attaquer."

Propos recueillis par Adam Cooper