Le GP de Las Vegas une semaine avant la finale d'Abu Dhabi ?

La F1 a réussi un coup de maître au début de l'année en obtenant tous les accords et autorisations nécessaires pour emprunter les rues de Las Vegas et faire passer ses voitures devant certains des principaux casinos de la ville.

Une lettre d'intention de Liberty Dice, une nouvelle entité créée par le propriétaire de la discipline, Liberty Media, définit les modalités de l'accord de cinq ans pour la course de Formule 1 sur un circuit qui comprend une partie du célèbre "Strip" de Las Vegas. La lettre de 17 pages a été publiée sur les réseaux sociaux, et sa véracité a été confirmée par Adam Stern du Sports Business Journal auprès de la Las Vegas Convention and Visitors Authority, l'agence gouvernementale qui promeut les événements dans la ville.

Cette missive est datée du 28 mars, deux jours avant l'annonce officielle de l'événement – alors qu'aucune date précise n'a été donnée au-delà de "novembre 2023" – et son contenu est susceptible d'être modifié. Elle révèle que la date de la course inaugurale prévue l'année prochaine est le 18 novembre et que le contrat court jusqu'en 2027.

Cela ouvre la porte à ce qu'il s'agisse d'une avant-dernière manche régulière de la saison, la F1 souhaitant clôturer son calendrier le dernier week-end de novembre à Abu Dhabi.

Carte du circuit de Las Vegas

La lettre fait aussi part d'un engagement à ce que le GP conserve le même créneau pour sa date d'organisation pendant les cinq années prévues pour l'épreuve ; le programme de la course nocturne sera planifié de manière à ce que l'activité en piste se termine au plus tard à 1h30 du matin, heure locale, chaque jour.

Le document définit également les conditions commerciales de l'événement, ainsi que les bases de la construction et de l'entretien du circuit urbain temporaire. Il comprend des directives portant sur les besoins suivants : 900 commissaires, 1200 extincteurs, 15 grues et 18 ambulances et dépanneuses.

Il ne couvre pas le projet d'installation permanente des stands et de la direction de la course. Le PDG de Liberty, Greg Maffei, a révélé en mai que ce site serait construit sur un terrain voisin du centre de Vegas, acheté pour 240 millions de dollars.

Maffei avait déclaré à l'époque : "La F1 et Liberty Media font l'autopromotion de la course en partenariat avec les acteurs locaux et Live Nation, ce qui diffère de la plupart des [Grands Prix]. L'aménagement de ce circuit nécessitera une augmentation des dépenses d'investissement et d'exploitation. Il est trop tôt pour donner un chiffre mais nous avons l'intention de transmettre l'information plus tard dans l'année."