Le circuit de Hanoï est achevé pour le GP du Vietnam

Les travaux se poursuivent sur le futur circuit de Hanoï, à un peu plus d'un mois désormais du premier Grand Prix du Vietnam de l'Histoire. De nouvelles photos permettent de mesurer les progrès réalisés avec notamment la sortie de terre des tribunes et la pose définitive de l'asphalte. Le mois dernier, les organisateurs avaient dévoilé les premières photos du bâtiment des stands. Quelques semaines plus tard, c'est le circuit dans sa totalité qui est achevé et prêt à recevoir la Formule 1 au printemps. Long de 5,607 km, ce nouveau tracé semi-urbain comportera 23 virages, puisqu'une modification avait été annoncée en fin d'année dernière afin de satisfaire aux standards de sécurité imposés par la FIA.

La dernière portion d'asphalte, longue de 150 mètres dans la ligne droite des stands, a été posée la semaine dernière. Tous les bâtiments permanents sont terminés et le travail des prochains jours se concentrera sur les infrastructures temporaires telles que les tribunes, les lieux d'accueil pour les écuries, le centre médical et le centre média.

"C'est une étape importante que nous célébrons alors que nous nous rapprochons du premier Grand Prix du Vietnam de l'Histoire", se réjouit Le Ngoc Chi, PDG de l'épreuve. "Grâce à l'aide de tout le monde chez Tilke et au sein de la F1, nous sommes confiants pour dire que ce circuit sera l'un des plus difficiles et exigeants du calendrier. Nous avons hâte de le voir rapidement devenir un de vos préférés."

Le Grand Prix du Vietnam doit avoir lieu le week-end du 5 avril, en qualité de troisième manche du calendrier 2020. À ce jour, il s'agirait de l'unique manche de la saison organisée au mois d'avril puisque le Grand Prix de Chine prévu deux semaines plus tard a d'ores et déjà été reporté à cause de l'épidémie de coronavirus. Le sujet demeure sensible compte tenu de l'évolution rapide de la situation mais pour l'heure, le rendez-vous vietnamien n'a pas été directement menacé. La semaine dernière, les autorités locales affirmaient que l'épreuve pourrait bel et bien se tenir.

Depuis plusieurs semaines maintenant, la FIA suit de très près la situation, qui a également conduit au report de l'E-Prix de Sanya. Mercredi matin, en raison des événements survenus ces derniers jours en Italie, Ferrari a annoncé la mise en place de restrictions à Maranello.

