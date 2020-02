Coronavirus : le Vietnam n'est pas encore un "problème potentiel"

Après l'annonce par la FIA et la F1 du report du Grand Prix de Chine, initialement prévu du 13 au 15 avril, dans le contexte de l'épidémie de coronavirus qui sévit dans le pays (plus de 45'000 cas et 1100 décès), l'attention de la discipline reine s'est immédiatement tournée vers le Vietnam. L'État, qui doit accueillir son premier GP du 3 au 5 avril, est frontalier de la Chine et est donc a priori le plus exposé aux risques imminents. Les autorités vietnamiennes ont pris la décision, ce jeudi, de placer en quarantaine pour les 20 prochains jours des villages dans la région fermière de Sơn Lôi, à une trentaine de kilomètres de Hanoï, après la découverte de six cas de coronavirus. Ce sont à peu près 10'000 personnes qui vivent dans la zone.

S'exprimant en marge de la présentation de la MCL35, Zak Brown, le PDG de McLaren, a indiqué que si le risque d'une annulation ne pesait pas encore sur le GP du Vietnam, la situation était suivie de très près. "Évidemment, le bien-être de McLaren et du monde entier est de la plus haute importance", a expliqué le dirigeant américain. "Le Vietnam n'a pas encore été évoqué comme un problème potentiel, mais il est évidemment très proche et voisin, nous allons donc surveiller la situation. Nous ne ferions clairement pas quelque chose qui mettrait les gens en danger. Je ne pense pas que la Formule 1 le ferait également, donc comme le reste du monde, nous allons juste surveiller la situation."

Quand il lui a été demandé si le fait de voyager au Vietnam soulevait des inquiétudes chez les membres de l'écurie, Brown a répondu : "Nous communiquons souvent avec notre personnel. Personne ne nous a approché, parce que nous sommes assez proactifs pour leur dire ce qu'il se passe. Je pense que nous allons juste devoir composer avec la situation à mesure qu'elle évolue. Mais nous ne placerons jamais un employé de McLaren dans une situation inconfortable dans laquelle il ne voudrait pas se trouver."

Avec le report du GP de Chine, c'est une pause de quatre semaines qui attend le paddock entre le Vietnam et les Pays-Bas. Mais si le Vietnam était à son tour reporté ou annulé, il y aurait un écart de six semaines entre Bahreïn, le 22 mars, et le retour à Zandvoort, le 3 mai. Une "situation nouvelle pour tout le monde" affirme Brown, dans un calendrier souvent bien rempli où les pauses de trois semaines entre deux GP sont rares, hors trêve estivale. "Je sais que certaines courses ont été annulées par le passé, mais pas nécessairement ce à quoi nous sommes confrontés."

"Nous devrons juste réagir quand nous en saurons plus. Ça sera la même chose pour tout le monde. C'est avant tout une situation terrible pour le monde, alors j'espère que ça se résoudra parce que je pense que d'autres choses comme le sport ne comptent pas quand il se passe quelque chose comme ça. J'espère que cette situation sera résolue et que nous réagirons en conséquence. S'il y a un mois de pause, je serai en congé. Peut-être que Chase [Carey, le PDG de la F1] va chercher des courses pour combler ce vide, mais je pense que c'est une situation très fluide."

Alors que la Formule 1 cherche à retrouver une place pour la Chine dans le calendrier, tout en ayant reconnu auprès de Motorsport.com que cela serait "compliqué", les organisateurs du Grand Prix du Vietam ont déclaré dans un communiqué la semaine passée qu'ils "surveillaient activement la situation", avant d'ajouter : "Pour le moment, nous ne prévoyons aucun impact significatif sur notre épreuve d'avril. Nous allons continuer à travailler avec nos autorités compétentes pour suivre de près la situation."

Avec Luke Smith