Officiel - Le Grand Prix de Chine reporté

Sans surprise au vu de l'évolution de la situation autour du coronavirus en Chine, la quatrième épreuve du Championnat du monde 2020 de Formule 1 a été reportée. Le Grand Prix devait se tenir du 17 au 19 avril, sur le circuit de Shanghai. C'est une première depuis le GP de Bahreïn en 2011, qui avait été reporté dans un premier temps suite au soulèvement populaire dans le contexte du Printemps Arabe avant d'être définitivement annulé.

Les diverses mesures prises et interdictions décrétées par les autorités chinoises ainsi que les différents reports et annulations d'événements sportifs internationaux qui se succédaient, tels que les Championnat du monde en salle d’athlétisme et l'E-Prix de Sanya de Formule E, ne laissaient pas vraiment de doutes sur la suite à donner pour l’épreuve de F1.

"Compte tenu de la propagation continue du nouveau coronavirus et après les discussions en cours avec la Fédération des sports automobiles et de moto de la République Populaire de Chine (CAMF) et l'Administration des sports de Shanghai, le promoteur du Grand Prix de Chine, Juss Sports Group, a officiellement demandé que le Grand Prix de Chine de Formule 1 de la FIA 2020 soit reporté", peut-on lire dans le communiqué officiel publié conjointement par la FIA et la FOM.

"La FIA, ainsi que la Formule 1, ont décidé conjointement d'accepter cette demande officielle du promoteur et de reporter le Grand Prix de Chine de Formule 1 FIA 2020, initialement prévu pour le 19 avril. En raison des préoccupations sanitaires persistantes et de la déclaration par l'Organisation Mondiale de la Santé du coronavirus comme une urgence sanitaire mondiale, la FIA et la Formule 1 ont pris ces mesures afin d'assurer la santé et la sécurité du personnel voyageant, des participants au championnat et des fans, qui reste une préoccupation majeure."

Désormais, la question sera de savoir s'il sera possible de la replacer dans le calendrier à une date ultérieure, une option envisagée étant de repousser le GP d'Abu Dhabi afin de créer une place juste d'avant l'épreuve émiratie en toute fin de saison. "La FIA et la Formule 1 continuent à travailler en étroite collaboration avec les équipes, le promoteur de la course, la CAMF et les autorités locales pour suivre l'évolution de la situation", poursuit le communiqué. "Toutes les parties prendront le temps nécessaire pour étudier la viabilité d'autres dates possibles pour le Grand Prix plus tard dans l'année si la situation s'améliore. Le Grand Prix de Chine est depuis longtemps un élément important du calendrier de la F1, avec de nombreux fans passionnés. La communauté F1 de la FIA attend avec impatience de pouvoir courir en Chine dès que possible et souhaite à tous les habitants du pays le meilleur en ces temps difficiles."

La campagne 2020 doit être la plus chargée de l'Histoire de la Formule 1 puisque 22 courses sont au programme, grâce notamment au retour du GP des Pays-Bas et à l'arrivée du GP du Vietnam. Au vu de la proximité du pays avec la Chine, des questions se poseront sans doute également quant à sa tenue du 3 au 5 avril.

Plus de 45'000 cas d'infection par le coronavirus ont été recensés en Chine, entraînant 1100 morts selon les chiffres officiels.

