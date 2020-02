McLaren a conçu la MCL35 pour gommer les faiblesses de 2019

C'est avec cette philosophie que McLaren aborde une année de stabilité réglementaire qui ne permettra pas de créer de grosses différences. Le sachant, et pour ne pas prendre de risques inutiles, l'équipe britannique a principalement cherché à tirer positivement les leçons des faiblesses que pouvait présenter le modèle 2019, qui lui avait tout de même permis de terminer quatrième du championnat constructeurs. Ainsi, la version 2020 a aussi été l'occasion d'introduire des nouveautés qui n'avaient pas pu l'être l'an passé pour des raisons évidentes.

"De nouveaux concepts ont été étudiés parallèlement à ce que nous avions appris de la MCL34 au fil de l'année dernière", explique le directeur technique James Key. "La carrosserie suit une tendance que nous constatons de plus en plus, avec des pontons très étroits. C'est un exercice de packaging. Il faut prévoir assez tôt ce genre de choses, car cela implique l'installation du moteur."

"Nous avons réalisé un exercice similaire avec la boîte de vitesses, pour cadrer avec cette philosophie. Il y a eu énormément de travail sur la suspension arrière également, donc du cockpit jusqu'à l'arrière, il y a une approche très différente de ce que nous avons fait auparavant. C'est vraiment là que se trouvait le côté conceptuel des choses. Il y a également énormément de choses autour de l'avant, que nous ne pouvions faire qu'avec la nouvelle voiture, et nous les avons introduites. Ce sont les nouveautés, mais ceci étant dit tout est basé ou presque autour de ce que nous avons appris l'an dernier."

"Le concept de la MCL34 est vraiment le père d'une grande partie de celui de la voiture. Nous avons essayé d'aller de l'avant à partir de ce que nous avons appris l'an dernier. Elle a été conçue comme si nous développions l'autre voiture, c'était un processus. Nous avions le sentiment qu'il y avait des opportunités que nous ne pouvions pas réaliser sur la MCL34 avec la géométrie que nous avions."

Des faiblesses observées chez McLaren... et chez les autres

Dans la droite ligne du discours de ses patrons, celui qui a rejoint McLaren il y a encore moins d'un an après avoir longtemps œuvré chez Toro Rosso rappelle que l'équipe est ambitieuse mais garde surtout les pieds sur terre. Avec cette MCL35, l'idée directrice est de conforter des acquis mais pas d'aller plus vite que la musique.

"Il faut avoir des objectifs pour travailler, car il faut en quelque sorte savoir où l'on doit se situer", précise James Key. "L'un d'entre eux est de parvenir aux avant-postes, mais c'est un pas énorme par rapport à là où nous nous situons actuellement. Le faire en un an serait vraiment super, mais c'est une étape majeure."

"Certains objectifs étaient établis sur la base de ce que nous avons appris l'année dernière, sur là où nous avons trouvé des faiblesses que nous voulions vraiment corriger. Et nous avons pu voir que certaines de ces faiblesses étaient assez similaires à celles rencontrées par les équipes contre qui nous nous battons. Nous avons donc étudié de près ces domaines et nous avons progressé. Je pense que l'objectif à moyen terme est de maintenir notre position et, je l'espère, réduire un peu l'écart pour s'appuyer là-dessus. Si nous pouvons être à cette place, je crois que nous atteindrons l'objectif réaliste que nous nous sommes fixé."

