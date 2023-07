Un "Grand Chelem" F1 pour les courses sprint en 2024 ?

Après en avoir introduit trois en 2021 et 2022, la F1 est passée en 2023 à six courses sprint. Ce chiffre ne devrait pas évoluer l'année prochaine, mais les dirigeants de la discipline cherchent des moyens d'améliorer le spectacle et l'intérêt des fans. Une Commission F1 est d'ailleurs prévue au GP de Belgique, juste avant la trêve estivale, afin d'évoquer d'éventuelles nouveautés.

Parmi celles-ci, l'idée révélée par le PDG de la Formule 1, Stefano Domenicali, de la remise d'un prix pour le "Grand Chelem", à savoir la récompense de tout pilote signant la pole position, le meilleur temps lors du shootout, la victoire en sprint et la victoire en course.

Dans une interview exclusive avec Motorsport.com, Domenicali a ainsi expliqué : "Il y aura six sprints, et nous les annoncerons je pense en septembre, parce que nous avons une réunion de la Commission F1 prévue le week-end du Grand Prix de Belgique."

"Il y a une proposition que j'aimerais faire, en accord avec le concept du 'Grand Chelem'. Il s'agit de récompenser les pilotes qui décrochent les deux poles et les deux victoires de course au cours du week-end par un élément supplémentaire, qui représente bien l'exploit sportif qu'ils ont accompli."

Cette idée demeure à un stade précoce, et la discipline veut dans un premier temps discuter avec les écuries du concept général avant de se pencher sur ce que pourrait être cette récompense. Elle ne devrait en tout cas pas conduire au gain de points supplémentaires au championnat.

Il est à noter que le terme "Grand Chelem" est déjà utilisé non officiellement en F1 pour évoquer une performance statistique rare, à savoir signer la pole position, le meilleur tour en course, la victoire et le fait de mener l'ensemble des tours d'un GP. Cette performance n'a été réalisée qu'à 66 reprises en 1089 Grands Prix, le recordman étant Jim Clark (huit) et l'auteur du dernier Grand Chelem en date étant Max Verstappen, au GP d'Espagne 2023.

Une nouvelle modification des Grands Prix sprint ?

Au-delà de la question de ce prix, les équipes vont discuter d'éventuelles modifications du format des week-ends sprint. Selon nos informations, les domaines qui sont sur le radar concernent notamment l'allocation pneumatique ou encore les règles du parc fermé.

La question de l'organisation des week-ends pour assurer une montée en puissance jusqu'à la course du dimanche est également un dossier attendu.

Actuellement, les samedis de ces GP sont des journées réservées entièrement au sprint, avec le shootout le matin pour décider de la grille du sprint organisé dans l'après-midi. Il a été suggéré par certains responsables d'écuries une réorganisation, avec le shootout le vendredi après-midi, suivi du sprint le samedi matin, afin de laisser le samedi après-midi aux qualifications en vue de la course du dimanche.

Quand bien même une nouvelle modification de ce format récent pourrait sembler un risque de perdre les fans, Domenicali assure que les études démontrent qu'il n'y a pas de risque sur ce plan.

"Nous avons analysé cette question", a-t-il déclaré. "Je pense que le risque est davantage lié aux téléspectateurs fidèles, qui ont leurs propres habitudes, qu'aux nouveaux fans, qui sont beaucoup plus ouverts au changement. Toutefois, il n'y a pas de grandes nouveautés en ce qui concerne le format. Nous voulons stabiliser les six week-ends avec la course sprint et respecter les habitudes des fans de longue date."

Avec Roberto Chinchero et Jonathan Noble