Voici les sprints de la saison 2024 de Formule 1

Le format sprint est désormais bien implanté en Formule 1. La saison 2024 marquera sa quatrième année d'existence, la seconde avec six week-ends sprint au programme, contre trois seulement en 2021 et 2022.

Cette saison, ce sont Bakou, le Red Bull Ring, Spa-Francorchamps, Losail, Austin et São Paulo qui ont accueilli des sprints ; la donne sera relativement similaire en 2024. Exit l'Azerbaïdjan et la Belgique, au profit du Grand Prix de Chine (qui fait son retour au calendrier, absent depuis 2019 et le début de la pandémie de COVID-19) et du GP de Miami, dont ce sera la troisième édition. Les sprints seront à nouveau au rendez-vous en Autriche, au Texas, au Brésil et au Qatar. Ils devraient rester au nombre de six à moyen terme.

En ce qui concerne l'évolution du format des week-ends sprint, qui fait l'objet de discussions au sein de la Commission F1, aucune décision n'a été prise, mais des propositions seront faites aux écuries en janvier. On pourrait ainsi assister au shootout le vendredi soir et au sprint le samedi matin, les qualifications pour le Grand Prix ayant alors lieu le samedi après-midi. La possibilité d'une grille partiellement ou totalement inversée par rapport au shootout est également envisagée. Quoi qu'il en soit, le sujet du parc fermé (qui entre actuellement en vigueur dès le vendredi soir lors des week-ends sprint) va être traité.

Lire aussi : Formule 1 Le plateau F1 2024 au complet : le point sur les contrats

Calendrier F1 2024

Date Grand Prix Circuit 29 fév.-2 mars 2024 Bahreïn Sakhir 7-9 mars 2024 Arabie saoudite Djeddah 22-24 mars 2024 Australie Melbourne 5-7 avril 2024 Japon Suzuka 19-21 avril 2024 Chine Shanghai 3-5 mai 2024 Miami Miami 17-19 mai 2024 Émilie-Romagne Imola 24-26 mai 2024 Monaco Monte-Carlo 7-9 juin 2024 Canada Montréal 21-23 juin 2024 Espagne Barcelone 28-30 juin 2024 Autriche Red Bull Ring 5-7 juillet 2024 Grande-Bretagne Silverstone 19-21 juillet 2024 Hongrie Hungaroring 26-28 juillet 2024 Belgique Spa-Francorchamps 23-25 août 2024 Pays-Bas Zandvoort 30 août-1er sept. 2024 Italie Monza 13-15 septembre 2024 Azerbaïdjan Bakou 20-22 septembre 2024 Singapour Marina Bay 18-20 octobre 2024 États-Unis Austin 25-27 octobre 2024 Mexique Mexico 1-3 novembre 2024 Brésil São Paulo 21-23 novembre 2024 Las Vegas Las Vegas 29 nov.-1er déc. 2024 Qatar Losail 6-8 décembre 2024 Abu Dhabi Yas Marina

En gras, les week-ends sprint

Avec Jonathan Noble