Grosjean défend la décision de Masi au GP d'Abu Dhabi

Présent lors d'une conférence avec les médias couvrant l'IndyCar, Romain Grosjean, qui fera ses débuts sous les couleurs d'Andretti Autosport en 2022 dans le championnat américain, est revenu sur le Grand Prix d'Abu Dhabi 2021 de F1, qui a conclu de manière controversée la saison passée. Alors que Lewis Hamilton était en tête de l'épreuve sous Safety Car, le directeur de course Michael Masi a fait le choix de ne pas suivre à la lettre la procédure du Règlement Sportif afin de disputer un dernier tour de course sous drapeau vert, ce qui a offert à Max Verstappen un avantage considérable et, au final, le titre mondial.

Pour le Français toutefois, qui a vécu cette épreuve et son épilogue en tant que simple spectateur, c'était un spectacle extraordinaire. "J'ai adoré !" a déclaré Grosjean. "C'était excitant, mon cœur battait à tout rompre. Et je pense qu'avoir deux voitures qui se battent sur un tour pour le Championnat du monde était incroyable."

"Je pense que la mauvaise perception est de penser que le Championnat du monde s'est joué sur un tour. Il y a eu 22 Grands Prix, et si vous regardez la saison complète, vous savez que Max a eu la crevaison à Bakou, Valtteri Bottas a percuté Verstappen en Hongrie [en réalité, Bottas a percuté Lando Norris et Sergio Pérez, ndlr], il y a eu la course de Silverstone [avec l'accrochage entre Hamilton et Verstappen]."

"Je pense qu'au final, si on regarde combien de points ont été perdus par Verstappen, pas forcément par sa faute, c'est lui qui méritait le plus le championnat. Sur la course d'Abu Dhabi, Lewis méritait davantage le championnat. Il a été malchanceux sur le dernier tour. Mais en tant que fan de course, j'ai adoré ce dernier tour, et c'était super excitant à regarder."

Une logique qui l'amène à défendre Michael Masi, au centre des débats depuis plusieurs semaines pour son rôle dans cette fin de course puisqu'en plus de faire reprendre la course, il n'a autorisé que les retardataires entre Hamilton et Verstappen à revenir dans le tour, et pas les autres. "Il y a plusieurs façons de voir les choses", a déclaré Grosjean, qui a piloté en F1 en 2009 puis entre 2012 et 2020. "Il aurait été très étrange de ne pas faire revenir ces voitures dans le tour et d'avoir Lewis en premier, puis Max quatre [cinq, ndlr] voitures derrière sur un tour pour le Championnat du monde."

"D'un autre côté, pour Lewis, ce n'était certainement pas une super décision, mais en tant que fan devant la télévision, en tant que spectateur, pour le sport, je pense que Michael Masi a pris la bonne décision. Je ne pense pas que ça aurait été bien pour le championnat de finir sous voiture de sécurité. Ça n'aurait pas été bien de finir avec les gars séparés sur la piste, avec le premier et le deuxième séparés par quelques voitures. J'étais plus du côté de Lewis que de Max [...] Mais j'ai pensé que c'était vraiment cool de voir ces deux gars aller ensemble."