Haas fera rouler les deux versions de sa F1 à Las Vegas

Haas a introduit à Austin un package important d'évolutions qui a changé la face de la VF-23. Dernière écurie de Formule 1 à ne pas avoir adopté le concept de la rampe pour la surface supérieure des pontons, maintenant la fameuse "baignoire" qui avait été au centre du design de la Ferrari et de la Haas de 2022, la structure américaine avait ainsi rejoint le rang au Texas.

Le but était à la fois de tenter de venir à bout des importants problèmes de dégradation pneumatique qui entravent ses performances en course depuis le début de la saison, mais également de préparer 2024 en récoltant des données sur un certain nombre d'éléments qui devraient faire leur apparition dès le lancement de la prochaine Haas.

Toutefois, les résultats n'ont pas été spectaculaires depuis que la version B est entrée en lice et aucun point ne s'est ajouté au total de l'écurie, qui figure à la dernière position du classement constructeurs. Autre signe que les choses n'ont pas véritablement pris le tournant souhaité : pour sa dernière épreuve de la saison à domicile, à Las Vegas, Haas va faire rouler les deux versions de la VF-23, l'ancienne étant confiée à Nico Hülkenberg et la nouvelle à Kevin Magnussen.

Une décision dont Günther Steiner, directeur de l'équipe, a reconnu qu'elle ne visait même pas à recueillir plus de données : "Nico trouve que l'ancienne spécification lui convient mieux, et c'est le contraire pour Kevin. Nous avons choisi de leur donner ce qu'ils veulent, nous avons deux courses à disputer et rien à perdre, donc nous essayons de faire ce que nous pouvons."

"Nous pourrions parler de la collecte de données, mais nous en avons suffisamment. C'est une décision basée sur ce que chaque pilote aime le plus. Cela les met dans la meilleure position possible pour qu'ils soient aussi satisfaits que possible de la voiture qu'ils auront."

D'aucuns s'attendent à ce que les températures fraîches de Las Vegas jouent en faveur de Haas, dont la surchauffe des pneus est bien connue. Steiner avance toutefois avec prudence : "Les basses températures sont un défi. Comme tout le monde le sait, il faut maintenir les pneus à une température supérieure à la température minimale, qui est de plus de cinq degrés, donc nous devons toujours faire en sorte qu'ils soient un peu plus chauds, mais cela dépend aussi beaucoup de l'asphalte."

"C'est une combinaison de température et de rugosité de l'asphalte, mais je ne pense pas que la dégradation puisse être pire pour nous qu'au Brésil. Jeudi, pendant les essais, nous apprendrons à connaître la surface, la piste, la température et ensuite nous en saurons plus."