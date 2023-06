Haas s'attend à garder le duo Magnussen-Hülkenberg en 2024

Jusqu'à présent, le remplacement de Mick Schumacher par le revenant vétéran Nico Hülkenberg semble porter ses fruits chez Haas F1 Team. L'écurie américaine n'a certes marqué que huit points sur les six premiers Grands Prix de la saison 2023, loin des 15 unités collectées l'an passé à ce stade, mais c'est en grande partie parce qu'Aston Martin s'est propulsé aux avant-postes.

Haas tient donc son rang dans la bataille du milieu de tableau et a trouvé en Hülkenberg – contrairement à son prédécesseur, qui avait toutefois une fâcheuse tendance à avoir de coûteux accidents – un pilote qui rivalise avec Kevin Magnussen, et qui a même l'avantage pour l'instant en qualifications et en course. Ainsi, aucun changement n'est à l'ordre du jour ; pas plus côté moteur, où l'étroite collaboration avec Ferrari reste d'actualité.

"Du côté du marché des transferts, je crois que nous sommes actuellement très satisfaits de ce que nous avons", déclare Günther Steiner, directeur d'équipe, dans le paddock de Montréal. "Bien sûr, nous voulons annoncer nos pilotes dès que possible, afin de ne pas devoir passer aussi longtemps que l'an dernier à vous dire que ce sera à la prochaine course : on s'en lasse !".

"Du côté de Ferrari, je pense qu'il n'y a pas de raison de changer à court ou moyen terme. Connaître une année comme celle-ci ne signifie pas qu'il faut immédiatement passer à quelqu'un d'autre."

Steiner déplore une perte d'adhérence et une usure excessives des pneus de la Haas VF-23 dans le peloton – en conditions de course, donc – expliquant ces huit points constituant un maigre bilan comptable.

Au moins estime-t-il que l'expérience de ses pilotes aide à comprendre ces soucis, alors que Hülkenberg et Magnussen sont le seul duo sur la grille déjà présent au début de l'ère turbo hybride. "Et Nico a été très franc au sujet de ce problème", ajoute l'Italien. "J'aime que nous en parlions ouvertement. Nous n'essayons pas de le cacher, c'est très ouvert."

