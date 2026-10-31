Formule 1 GP de Mexico

Hadjar convoqué par les commissaires pour "mauvais comportement" dans le paddock

Isack Hadjar va devoir s'expliquer devant les commissaires du Grand Prix de Mexico, qui lui reprochent un "mauvais comportement" dans le paddock.

Basile Davoine

Publié: 31 oct. 2026, 08:23

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Photo de : Mark Thompson / Getty Images

Samedi, au Grand Prix de Mexico, Isack Hadjar entamera sa deuxième journée par un passage dans le bureau des commissaires de la FIA. Le Français est convoqué avant la troisième séance d'essais libres pour avoir fait preuve d'un "mauvais comportement" dans le paddock, vendredi, sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez.

Le pilote Red Bull devra s'expliquer devant les commissaires à 10h15, heure locale (17h15 en France), pour une "violation présumée de l'article 12.2.1.l du Code sportif international de la FIA – Comportement répréhensible lié à un incident survenu aujourd'hui dans le paddock de la Formule 1", selon le document de la fédération internationale.

À ce stade, la FIA ne précise pas davantage ce qui est reproché à Isack Hadjar. Néanmoins, depuis vendredi soir, des images circulent sur les réseaux sociaux. Elles montrent le pilote français accepter de prendre un selfie avec un individu dans le paddock, avant de le repousser brutalement.

Dans un tel cas de figure, les commissaires disposent d'un éventail de sanctions relativement large en cas d'infraction avérée. Celles-ci peuvent aller de la simple réprimande à une pénalité sportive, en passant par une amende.

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