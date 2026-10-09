Hadjar et Gasly piégés par un tour annulé en SQ3

Deux Français en SQ3 ce vendredi à Singapour et deux destins similaires : après avoir fait le choix de ne disposer chacun que d'une seule tentative en pneus tendres lors de la dernière partie des qualifications sprint, Isack Hadjar (Red Bull) et Pierre Gasly (Alpine) ont fauté et sont sortis des limites de piste dans leur tour, entraînant une annulation de chronos qui n'étaient de toute façon pas au niveau attendu.

S'exprimant le premier pour Canal+, Gasly - qui doit s'élancer depuis la dixième position sur la grille du sprint de samedi - a expliqué que son erreur était intervenue très tôt dans le tour (au virage 2 selon la direction de course). Toutefois, il a expliqué que ses sensations avec les gommes les plus tendres n'avaient pas été au rendez-vous.

"Je n'avais pas de freins au premier virage et je ne sais pas ce qui s'est passé avec les pneus. On avait beaucoup de mal avec le train de softs, alors qu'en mediums on était plutôt bien. Le premier virage, je suis sorti large, mais même après ça le tour était vraiment, vraiment compliqué, donc on va essayer de bosser pour demain."

"Je suis un peu déçu", a-t-il ensuite ajouté. "En mediums, j'étais vraiment bien. Je n'étais même pas très loin des voitures devant, à deux-trois dixièmes, et j'avais un peu de temps à trouver dans les deux derniers virages. En softs, on n'était nulle part, donc il va falloir essayer de comprendre pourquoi."

Hadjar pointe une fin de séance "un peu pourrie"

Photo de: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Quant à Hadjar, neuvième sur la grille du sprint, il se montrait assez désabusé - d'autant que Max Verstappen, son équipier, a signé le meilleur temps de cette séance. "Je ne sais pas, c'est juste un peu... Je ne comprends pas. Le dernier run, j'ai un problème moteur : dès que j'ai lancé le tour, la voiture elle faisait comme ça dans les lignes droites [il mime une voiture qui sautille]. Bon, OK, super. Et après, sur le soft, honnêtement, je me sentais bien."

"Après, ce n'était pas... C'est dur à emmener, honnêtement. Ça réagit tellement mal, j'ai des problèmes de frein moteur. Dans le dernier virage, je tire tout droit, je fais track limit parce que je n'ai tellement pas de grip que... Je ne savais même pas que c'était possible d'en faire un ici, donc bref. C'est un peu pourri, mais bon, on va essayer de 'retourner' la voiture un peu pour demain."

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