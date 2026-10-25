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Formule 1 GP des États-Unis

Hadjar rallume la lumière après un début de week-end "catastrophique"

Isack Hadjar estime que Red Bull pourra s'appuyer sur ses deux voitures aux avant-postes pour tenter de battre Kimi Antonelli au Grand Prix des États-Unis.

Lydia Mee

Publié: 25 oct. 2026, 09:00

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Photo de : Liam Fabre

Isack Hadjar estime que Red Bull peut tirer parti de sa supériorité numérique pour battre Kimi Antonelli, auteur de la pole position, au Grand Prix des États-Unis. Le Français a redressé la barre après un début de week-end "catastrophique".

Le pilote français a terminé à seulement 0"036 de son coéquipier Max Verstappen et à 0"215 d'Antonelli, qui a signé la pole position sur le Circuit des Amériques. Il a expliqué qu'un important travail sur les réglages avait transformé le comportement de sa monoplace.

Hadjar s'élancera de la troisième place sur la grille, derrière Antonelli et Verstappen, et devant la Ferrari de Charles Leclerc, quatrième.

"Ça a été un week-end catastrophique pour moi", a expliqué Hadjar lors de la conférence de presse d'après-qualifications. "Tous mes chronos ont été annulés en permanence. Ce matin, je n'ai pas réussi à boucler un seul tour en pneus tendres."

"Je savais qu'il y avait quelque chose à tirer de la voiture, parce qu'à certains moments, je pouvais faire une moitié de tour en me sentant à l'aise, mais je n'arrivais jamais à le terminer. En qualifications, la voiture s'est vraiment mieux comportée. Nous avons beaucoup travaillé sur les réglages. Nous avons essayé beaucoup de choses ce week-end, et cela a vraiment payé."

"De ce point de vue, c'est vraiment très satisfaisant. Mais je suis un peu déçu, pas tellement à cause du dernier tour, mais plutôt de ma première tentative en Q3. Certes, la piste était moins bonne sur ce dernier tour et ce n'était pas un tour formidable, mais c'était pareil pour tout le monde."

"Lors de ce premier tour, j'ai vraiment eu l'impression de perdre énormément de temps à cause de cet énorme vent arrière. J'avais le sentiment qu'il y avait encore un peu plus à aller chercher aujourd'hui. Mais oui, je suis content de ce retour en forme."

Interrogé sur sa capacité à rivaliser avec Antonelli pour la victoire dimanche, Hadjar a souligné l'avantage que représente la présence de deux Red Bull aux deuxième et troisième places sur la grille.

"Nous sommes deux, donc cela nous donne un petit avantage. Nous allons essayer d'en tirer parti", a déclaré Hadjar.

Le départ du Grand Prix sera donné à 21 heures, heure française.

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