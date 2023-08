Häkkinen et la nouvelle génération : "De meilleurs pilotes que moi"

Un talent comparable mais un environnement qui change tout. Tel est le regard que pose Mika Häkkinen sur la génération actuelle des pilotes de Formule 1. Pour le double Champion du monde, sacré il y a 25 ans pour la première fois, il ne fait aucun doute que ceux qui constituent la grille 2023 sont "meilleurs" que lui. Une humilité justifiée par le degré de préparation dont bénéficient désormais les athlètes.

"Quand je regarde ma carrière et que j'observe les générations suivantes qui sont arrivées en F1, ce sont de meilleurs pilotes que moi", tranche le Finlandais auprès de Motorsport.com. "Ils ont de bien meilleures connaissances. Je dirais que le talent est probablement le même, mais il y a tout ce qui entoure les pilotes qui arrivent en Formule 1 : ils travaillent mieux, ils sont davantage préparés, ils sont plus professionnels. Il y a plus de science pour les aider à devenir meilleurs."

Une F1 "faite sur mesure" pour un seul pilote

Un talent et une préparation qui demeurent, pour ce qui est des résultats, soumises aux performances de la machine. À cet égard, Mika Häkkinen observe également une évolution selon lui sous-estimée. Les monoplaces du moment, particulièrement sensibles, seraient de plus en plus celles d'un seul homme. Un constat qu'il dresse lorsqu'on l'interroge sur celui qui serait le plus à même de battre Max Verstappen au volant de la Red Bull RB19.

"C'est très difficile de répondre à cette question, tout simplement parce que quand je courais, les gens se demandaient ce qui se serait passé si j'étais dans la même équipe que Michael Schumacher, par exemple", réplique-t-il. "Ces Formule 1 sont taillées pour un pilote. Pour Max, c'est une voiture faite sur mesure pour lui. La façon dont il tourne le volant, presque tout est fait pour lui. Donc si on met un pilote dans la même équipe, pour piloter la même voiture, il aura un style de pilotage différent. Peut-être que ça ne fonctionnera pas. Ce pilote doit être dans une autre équipe, où il peut développer la voiture pour lui afin qu'elle lui convienne."

"Il y a tellement d'excellents pilotes… Lewis est évidemment un grand Champion du monde, qui a fait un boulot fantastique au fil des ans. George Russell est sans aucun doute un jeune pilote incroyable et travailleur. Lando Norris, Piastri… Je dirais que Piastri et Lando sont vraiment intéressants en ce moment car ils se battent l'un contre l'autre, ils sont sur le fil du rasoir. Ça peut être une combinaison très intéressante. Mais pour répondre directement à votre question, je dirais que je ne sais pas !"

Propos recueillis par Laurens Stade