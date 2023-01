Häkkinen pessimiste pour Ricciardo : la F1, "c'est sans pitié"

Charger le lecteur audio

S'il convient qu'il aimerait se tromper dans son analyse, Mika Häkkinen se montre particulièrement pessimiste pour l'avenir de Daniel Ricciardo en Formule 1. À 33 ans et après deux années délicates chez McLaren, l'Australien sera absent de la grille cette année et endossera un rôle de réserviste pour Red Bull, dans l'espoir de retrouver une place de titulaire en 2024. Un pari risqué, que d'autres ont certes relevé brillamment par le passé, mais auquel peine à croire Mika Häkkinen.

"J'ai quitté la Formule 1 en 2001", rappelle le Finlandais au micro de Top Gear. "J'étais double Champion du monde, et j'ai eu la chance de prendre une année sabbatique. Il quitte malheureusement la Formule 1 en étant mis à la porte. Si tu prends une année sabbatique et que tu veux revenir, comment peux-tu prouver que tu peux être meilleur ? Comment peux-tu prouver que tu es un pilote plus rapide que jamais ? Il y a une jeune génération, des rookies qui arrivent en Formule 1 : peux-tu prouver que tu es plus rapide qu'eux ?"

"Je suis désolé d'avoir l'air aussi pessimiste, mais c'est la réalité. Et c'est une situation très difficile pour lui. Mais je pense que tout le monde dans ce paddock l'aime bien. C'est une très chouette personne, avec un grand sens de l'humour. Le public l'aime. Malheureusement, des écuries comme McLaren veulent un gagnant."

Pour Mika Häkkinen, la manière dont Daniel Ricciardo a été mis sous l'éteignoir par son coéquipier Lando Norris chez McLaren risque de lui coller à la peau trop longtemps. "Il y a toujours la possibilité de comparer, et cette comparaison avec Lando [Norris] n'a pas été une réussite", constate-t-il. "Un dixième, deux dixièmes, ça peut le faire. Mais si c'est plus que ça, alors ce n'est pas bon pour le développement de la voiture. Et si tu es encore plus derrière ton coéquipier, ça nécessite un autre type de développement pour la voiture. Et ce développement n'est pas bon pour l'équipe."

Ces dernières années, des pilotes comme Kimi Räikkönen et Fernando Alonso ont réussi à faire leur retour en Formule 1 après avoir mis la discipline entre parenthèses, ce qui pourrait donner de l'espoir à Daniel Ricciardo. Toutefois, Mika Häkkinen souligne une différence de taille. "C'était plus facile pour eux parce qu'ils avaient choisi de partir", avance-t-il. "Ils sont Champions du monde. La réponse est très simple… elle paraît affreuse ! J'ai l'impression de dire du mal [mais] c'est tout simplement la réalité. Vous savez comment c'est [la F1], c'est sans pitié."

Les contre-exemples, plus récents, existent aussi avec les retours de Kevin Magnussen et Nico Hülkenberg chez Haas.