Hamilton n'a aucun intérêt à aller chez Ferrari, selon Coulthard

Avec les prolongations de contrat de Charles Leclerc chez Ferrari et de Max Verstappen chez Red Bull, la situation du marché des transferts qui paraissait grande ouverte en vue de 2021 s'est finalement resserrée. Reste que la principale rumeur, à savoir celle d'un possible départ de Lewis Hamilton, en fin de contrat cette année, de Mercedes vers Ferrari demeure une possibilité.

Le baquet de Sebastian Vettel sera potentiellement libre l'an prochain, or l'Allemand a perdu de sa superbe du côté de Maranello. Après avoir incarné un certain renouveau après la fin de l'ère Fernando Alonso, le quadruple Champion du monde a échoué, pas forcément qu'en raison de ses propres erreurs, dans la course à la couronne mondiale en 2017 et 2018, avant d'être battu aux points par Leclerc en 2019, tout en reproduisant des erreurs que d'aucuns jugent indignes de son statut. Malgré tout, il disposera en 2020 de la possibilité de redorer son blason et, éventuellement, de sauver sa place.

Pour David Coulthard, plus que la situation du côté de Ferrari et Vettel, c'est surtout du côté de Lewis Hamilton qu'il faut regarder. "Je n'ai jamais ressenti que Lewis allait partir ailleurs", a déclaré l'Écossais, à l'occasion du salon Autosport International, pour Reuters. "Je suis sûr qu'il discute avec Ferrari... mais il n'a jamais été qu'avec Mercedes. Pourquoi partir et casser cela ?"

"Certaines personnes veulent ce twist européen dans leur vie, mais je pense que Lewis est très heureux en territoire anglophone, britannique et américain. L'Amérique c'est son terrain de jeu, la Grande-Bretagne c'est pour la course. Je ne pense pas qu'il ait besoin d'une aventure tout en câlins, en douceur et en émotions qu'il aurait avec Ferrari. Et je ne crois pas que l'écusson de Ferrari soit gravé dans son esprit depuis qu'il est petit. Donc pourquoi faire ça ? L'argent ? Il en a plein."

Hamilton a débuté sa carrière en F1 en 2007, au sein de l'écurie McLaren qui était motorisée par Mercedes. Titré en 2008, il quitta Woking fin 2012 pour rejoindre l'écurie d'usine du constructeur à l'Étoile. Il a depuis remporté cinq des sept couronnes mondiales mises en jeu.

Coulthard estime par ailleurs que Hamilton, désormais âgé de 35 ans, a changé d'approche sur la question de sa retraite. L'ancien pilote Williams et McLaren pense que, depuis le GP des États-Unis 2019, lors duquel le #44 a remporté son sixième Championnat du monde, il n'est plus si enclin à quitter la F1 à n'importe quel moment. "J'ai le sentiment bien plus fort qu'il est là pour quelques années encore. Cela nous prépare donc à ce qui pourrait être un véritable âge d'or de la Formule 1."