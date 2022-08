Hamilton certain de jouer la victoire avec de meilleures qualifs

Charger le lecteur audio

Lewis Hamilton est un spécialiste du Hungaroring. Depuis 2007, le Britannique s'y est imposé huit fois et a parcouru plus de 2000 kilomètres en tête. Et malgré sa monoplace moins performante cette saison, Hamilton a manqué d'ajouter un neuvième succès hongrois à son palmarès.

Le septuple Champion du monde était en effet beaucoup plus rapide que le leader Max Verstappen en fin de course et a coupé la ligne d'arrivée à moins de huit secondes du Néerlandais. L'arrivée de la pluie dans les derniers kilomètres aurait pu donner un coup de pouce au pilote Mercedes, toutefois celle-ci est tombée beaucoup trop tard pour redistribuer les cartes.

"Je pense clairement que ça marchait un peu mieux pour nous dans [des conditions] un peu plus fraîches", a expliqué Hamilton à l'arrivée. "Je ne peux pas vous dire exactement pourquoi, mais j'en suis reconnaissant. J'espérais qu'il allait pleuvoir à la fin pour que je puisse aller chercher Max mais il nous a manqué des tours."

Ces huit secondes, Hamilton les aurait peut-être gagnées avec une meilleure position de départ. Un problème de DRS a Q3 l'a condamné à partir septième, derrière des machines moins rapides sur le papier, alors que son coéquipier George Russell était en pole. Ainsi, Hamilton est convaincu que le scénario aurait été différent si sa Q3 s'était mieux déroulée.

"Si les qualifications avaient été meilleures, si le DRS avait fonctionné, nous aurions été dans le match pour la victoire. Mais de toute façon, je suis vraiment, vraiment heureux avec ces deux secondes [places] d'affilée. C'est énorme. Merci aux fans pour leur soutien incroyable", a-t-il ajouté.

Lewis Hamilton fête sa deuxième place

L'évolution du rythme de Mercedes ce week-end est assez impressionnante. L'équipe accusait une seconde de retard sur les meilleurs temps en essais libres avant de signer la pole et mener 28 tours en course tout en visant la victoire.

Comment peut-on expliquer un tel retournement de situation ? "Pour être honnête, je ne sais pas", a répondu Hamilton. "J'étais clairement en difficulté au début de la course et je n'étais pas sûr d'être en mesure de rattraper les pilotes de tête. Mais, petit à petit, j'ai gagné en confiance avec l'équilibre, j'ai pris un très bon départ aussi."

"Je veux vraiment remercier mon équipe, qui a continué à attaquer et n'a jamais abandonné dans cette année difficile. Pour nous, avoir deux fois les deux voitures sur le podium est très spécial. C'est vraiment dommage pour George, les autres gars avaient encore un peu l'avantage, mais nous comblons clairement l'écart. C'est une super manière de partir en vacances en sachant que nous sommes à ce point performants. J'espère que le serons encore plus dans la deuxième partie de saison et que nous commencerons à nous battre avec les gars de devant."

Par ailleurs, la combinaison du pilote Mercedes était déchirée au niveau du coude gauche. Cela lui a été fait remarquer par David Coulthard, qui se chargeait des interviews d'après-course, néanmoins Hamilton n'était pas inquiet : "C'est probablement simplement dû aux coups contre le flanc du cockpit. Je n'ai jamais vu ça auparavant, mon bras va bien."