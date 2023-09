Hamilton en F1 jusqu'à 40 ans : "Il reste des choses à faire"

"Vous êtes tous coincés avec moi pour un petit peu plus longtemps." Voilà comment Lewis Hamilton a plaisanté avec les journalistes, quelques minutes après l'annonce par Mercedes de la prolongation de son contrat jusqu'en 2025.

Qu'il semble loin le temps où le Britannique, pas encore septuple Champion du monde, ne se voyait pas demeurer en Formule 1 pendant très longtemps. Aujourd'hui âgé de 38 ans, à la tête du palmarès le plus fourni de l'histoire de la discipline, il s'est donc engagé pour courir au moins jusqu'à ses 40 ans et une 13e saison avec Mercedes, avec qui il a remporté six titres mondiaux entre 2014 et 2020.

Depuis l'an passé, le constructeur allemand n'est plus un candidat au titre, la faute au tournant manqué de la réglementation technique 2022 et à son obstination dans une voie de développement qui s'est révélée sans issue. Pourtant, cela ne semble pas entamer la volonté de Hamilton, visiblement motivé par le défi d'aider son équipe à retrouver la lutte pour la victoire et les championnats.

"Je ne pourrais pas être plus heureux de prolonger avec cette équipe. Nous vivons une aventure incroyable ensemble. Mercedes me soutient depuis que j'ai 13 ans, c'est un long voyage et il reste encore des choses à faire, donc nous sommes dans le même bateau. Nous avons du pain sur la planche pour revenir aux avant-postes, mais il n'y a pas d'autre endroit où je préférerais être."

A-t-il été submergé par le doute au moment de s'engager à nouveau ? "Non. Je voulais absolument continuer. Je veux dire que dans la vie, il y a toujours des hauts et des bas, comme l'année dernière qui a été difficile. Je suis presque sûr que tout le monde s'est demandé s'il voulait continuer, parce que c'est compliqué d'être au sommet et que c'est une discipline vraiment difficile."

Lewis Hamilton a un temps été lié à Ferrari.

"Mais ce sentiment disparaît rapidement, et vous consacrez votre esprit et votre énergie à donner le meilleur de vous-même et à faire face aux situations auxquelles vous êtes confronté. Je suis très fier de ce que nous avons accompli l'année dernière. Nous sommes partis du mauvais pied cette année, mais nous avons obtenu de très bons résultats ; nous sommes deuxièmes au championnat constructeurs. L'objectif est de conserver cette position et de réduire l'écart avec les gars qui nous précèdent."

Hamilton a par ailleurs expliqué que voir l'équipe redoubler d'efforts pour retrouver les avant-postes, notamment du côté des responsables techniques, a joué un rôle dans sa décision : "C'est ce que je vois ; ce n'est pas nécessairement ce que les gens disent, c'est le travail que l'on fait. Ce sont les réunions que nous avons eues avec tous les ingénieurs."

"James Allison [directeur technique de Mercedes] et l'ensemble du groupe à l'usine, les responsables de tous les départements se réunissent, discutent et s'impliquent mieux que jamais sur notre situation, les erreurs que nous avons commises, les raisons pour lesquelles nous avons pris ces décisions, les raisons pour lesquelles nous ne les prendrons plus et la direction dans laquelle nous nous engageons."

"Il s'agit d'avoir confiance les uns dans les autres, dans le fait que nous sommes les meilleurs dans ce que nous faisons et qu'en nous unissant et en nous donnant du temps, nous arriverons là où nous devrions nous trouver."

Avec Jake Boxall-Legge