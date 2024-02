Hamilton livre ses premiers mots après la signature pour Ferrari

La signature de Lewis Hamilton chez Ferrari pour la saison 2025 a dynamité l'actualité F1 et fait dérailler le ronron de la fin d'intersaison. Le Britannique, aujourd'hui âgé de 39 ans, a fait le choix de quitter l'écurie qui lui a permis de remporter, entre autres, six de ses sept titres mondiaux, pour laquelle il avait resigné en août dernier, en s'offrant certainement une dernière danse dans la discipline au sein de son écurie la plus prestigieuse.

Jusqu'ici, logiquement, la seule sortie de Hamilton avait été les quelques mots issus du communiqué de presse publié par Mercedes au moment d'annoncer son départ. Mais ce samedi après-midi, il a posté un long message sur son compte Instagram pour revenir sur ce nouveau moment charnière de sa carrière.

"Ces quelques jours ont été fous et remplis de toute une palette d'émotions", commence-t-il. "Mais comme vous le savez tous, après 11 années incroyables au sein de Mercedes, le temps est venu pour moi d'entamer un nouveau chapitre de ma vie et je rejoindrai la Scuderia Ferrari en 2025. Je me sens incroyablement chanceux, après avoir réalisé avec Mercedes des choses dont je n'aurais pu que rêver quand j'étais petit, d'avoir aujourd'hui la possibilité de réaliser un autre rêve d'enfant : piloter paré du rouge Ferrari."

Le Britannique rappelle ensuite l'histoire forte qui le lie à la marque allemande depuis son arrivée en F1 avec McLaren et même avant cela, dans les catégories junior, tout en ayant une attention particulière pour Toto Wolff et le regretté Niki Lauda : "Mercedes fait partie intégrante de ma vie depuis l'âge de 13 ans, c'est pourquoi cette décision est la plus difficile que j'ai jamais eue à prendre."

Lewis Hamilton lors de la présentation de la Mercedes de 2013.

"Je suis incroyablement fier de tout ce que nous avons accompli ensemble et je suis très reconnaissant du travail acharné et du dévouement de tous ceux avec qui j'ai travaillé au fil des ans et, bien sûr, de Toto, pour son amitié, ses conseils et son leadership. Ensemble, nous avons gagné des titres, battu des records et sommes devenus le partenariat pilote-équipe le plus réussi de l'Histoire de la F1. Et bien sûr, je n'oublie pas Niki, qui a été un grand supporter et qui me manque encore tous les jours."

"Je dois également faire part de mon immense gratitude à l'ensemble du conseil d'administration de Mercedes-Benz et à tous les employés de la société en Allemagne et dans le monde entier pour m'avoir soutenu au cours de ces 26 années."

Au moment de se livrer sur le sentiment qui l'habite à un an de devenir un pilote de la Scuderia, Hamilton estime ressentir quelque chose de proche de ce qu'il avait pu vivre au moment de faire le choix de passer de McLaren à Mercedes : "Le moment est venu de changer et de relever un nouveau défi. Je me souviens encore du sentiment de faire un saut dans l'inconnu lorsque j'ai rejoint Mercedes pour la première fois en 2013. Je sais que certaines personnes ne l'ont pas compris à l'époque, mais j'ai eu raison de franchir le pas et c'est le sentiment que j'éprouve à nouveau aujourd'hui. Je suis impatient de voir ce que je peux apporter pour cette nouvelle opportunité et ce que nous pouvons faire ensemble."

"Mais pour l'instant, je ne pense pas à 2025. Je me concentre sur la saison à venir et sur mon retour en piste avec Mercedes. Je suis plus motivé que jamais, je suis plus en forme et plus concentré que jamais et je veux aider Mercedes à gagner une fois de plus. Je m'engage à 100% dans le travail que j'ai à faire et je suis déterminé à terminer mon partenariat avec l'équipe sur une bonne note."

"Merci à tous ceux qui m'ont accompagné dans cette aventure, vous m'avez tous soutenu dans la poursuite de mes rêves et j'espère que je continuerai à vous rendre fiers. Comme toujours, je vous envoie mon amour et mon énergie positive", termine-t-il.