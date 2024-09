Hamilton : "Complètement inacceptable et c'est de ma faute"

Lewis Hamilton s'avançait presque vers les qualifications du GP d'Italie 2024 en favori, après avoir signé le meilleur temps des deux dernières séances d'essais libres, même si les écarts restaient serrés. Finalement, le septuple Champion du monde a dû se contenter d'une sixième position frustrante, d'autant plus que son équipier George Russell est parvenu à se hisser dans le top 3.

Mais plus que de la frustration, c'est de la colère qui animait Hamilton. Le Britannique se reproche en effet de ne pas avoir su faire le travail pour aller jouer la première ligne ou même la pole, estimant même que l'exercice des qualifications, où il est de loin le recordman en Formule 1 (avec 104 pole positions), est devenu une "faiblesse" pour lui.

"Je suis furieux", a-t-il déclaré pour Sky Sports après la Q3. "Furieux, absolument furieux. Parce que j'aurais pu être en pole. Je pense que j'aurais pu être sur la première ligne, au moins sur la première ligne, et je n'ai tout simplement pas fait le travail à la fin."

"J'ai perdu un dixième et demi dans le virage 1, ou les virages 1 et 2, et j'ai encore perdu un dixième dans le dernier virage, donc... Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même, et c'est... Oui, les qualifications sont ma faiblesse depuis un moment et je n'y arrive pas. Je vais donc continuer d'essayer."

L'équipe méritait mieux. Peut-être qu'elle l'obtiendra avec Kimi.

Devant la presse, il a même ajouté : "[C'est] juste absolument ridicule de mon côté, complètement inacceptable. Et c'est tout à fait de ma faute, celle de personne d'autre."

Toujours pour Sky, il a ensuite fait référence à son futur remplacement chez Mercedes par Kimi Antonelli, en lançant que le jeune Italien ferait peut-être mieux que lui l'an prochain en qualifications : "Je vais probablement me mettre quelques claques dans les deux heures qui viennent. Mais en fin de compte, je dois aller de l'avant."

"Nous avons une bonne voiture pour la course. L'équipe a fait un travail extraordinaire ce week-end. La voiture était tellement meilleure qu'hier, meilleure que lors de la dernière course. Et l'équipe méritait mieux. Peut-être qu'elle l'obtiendra avec Kimi."

Avec Sam Hall et Oleg Karpov