C'est officiel : Antonelli succèdera à Hamilton chez Mercedes

Sept mois : c'est le temps qu'il aura fallu attendre pour connaître le pilote qui va remplacer Lewis Hamilton chez Mercedes l'année prochaine. Il s'agira, comme cela était fortement pressenti depuis plusieurs semaines, de Kimi Antonelli. Tout juste âgé de 18 ans, l'Italien aura donc la tâche de succéder au pilote au palmarès le plus fourni de l'Histoire de la F1, qui a écrit une grande partie de sa légende avec les Flèches d'Argent.

Depuis l'annonce, le 1er février dernier, du départ de Lewis Hamilton vers Ferrari en fin de saison, le baquet qui sera laissé libre par le septuple Champion du monde a fait l'objet d'intenses spéculations. Toutefois, le nom d'Antonelli est vite et constamment apparu comme une option crédible, même si des tentatives ont été faites pour attirer Max Verstappen dans le contexte de remous internes chez Red Bull.

"Notre line-up 2025 combine l'expérience, le talent, la jeunesse et la vitesse à l'état brut", a déclaré Toto Wolff, le directeur de Mercedes. "Nous sommes ravis de ce que George et Kimi apportent à l'équipe, à la fois en tant que pilotes et en tant que partenaires."

"Notre nouveau duo est parfait pour ouvrir le prochain chapitre de notre histoire. Il témoigne également de la force de notre programme junior et de notre confiance dans les talents maison. George a prouvé qu'il était l'un des meilleurs pilotes au monde. Il est non seulement rapide, constant et déterminé, mais il est également devenu un leader solide au sein de l'équipe. Kimi a toujours démontré le talent et la vitesse nécessaires pour évoluer au plus haut niveau de notre sport."

Kimi Antonelli a fait ses débuts en Grand Prix ce vendredi à Monza lors des EL1. Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

"Nous savons qu'il s'agira d'une nouvelle étape de taille, mais il nous a impressionnés lors de ses essais en F1 cette année et nous le soutiendrons à chaque phase du processus d'apprentissage. En George, il a un coéquipier expérimenté avec lequel il peut apprendre et perfectionner son savoir-faire. Je suis persuadé que tous deux contribueront grandement à ce que nous continuions de progresser et de nous battre aux avant-postes."

Kimi Antonelli dispute cette année sa première saison de F2, après avoir sauté la F3 dans la foulée de son titre en FRECA. Il a jusqu'ici remporté deux victoires, lors de la course sprint de Silverstone et lors de la course principale du Hungaroring, même si la campagne dans son ensemble a pour le moment été assez discrète voire décevante sur certains aspects.

Le contexte de cette titularisation est intéressant car, quand le nom d'Antonelli est d'abord apparu, Mercedes peinait à jouer ne serait-ce que le podium, et l'arrivée de l'Italien en 2025 était alors vue comme un moyen de préparer l'avenir dans un contexte éventuellement moins exposé. Mais les fluctuations de forme dans le cadre de la course au développement ont semblé, ces derniers mois, faire revenir Mercedes dans la lutte pour la victoire, avec trois succès sur les cinq derniers GP.

La titularisation d'Antonelli est également le symbole d'une filière Mercedes qui, après avoir longtemps été mise de côté à l'époque des titres mondiaux, fonctionne désormais à plein puisque son duo avec George Russell constitue à ce jour le seul connu pour 2025 où les pilotes sont à 100% issus de la filière de l'écurie.