Wolff a trouvé Antonelli "tout simplement stupéfiant" avant son crash

Il y a des baptêmes plus compliqués que d'autres en Formule 1, sans toutefois que cela ne soit gage de quoi que ce soit pour l'avenir. L'histoire retiendra que pour Kimi Antonelli, la première participation à une séance d'essais libres avec Mercedes s'est soldée par une grosse sortie de piste et une fin de séance prématurée, ce vendredi à Monza.

Le jeune italien, dont la titularisation pour succéder à Lewis Hamilton en 2025 ne fait plus guère de doute, n'aura donc pas eu le loisir d'accumuler les kilomètres à bord de la W15 qu'il avait empruntée à George Russell en ouverture du Grand Prix d'Italie. Désormais amené à se concentrer sur son week-end de Formule 2, il a pu compter sur le soutien immédiat et sans faille de Toto Wolff, qui a notamment rappelé les circonstances de ce roulage.

"C'est l'équipe qui prend la décision d'engager un pilote et de le mettre en EL1, et nous sommes pleinement conscients de cette décision, de ce qui peut se passer, de ce à quoi on peut s'attendre et de la gestion de ces attentes", tempère le directeur de Mercedes. "Clairement, ici, avec tout ce qui s'accumule autour de lui à Monza, c'est très difficile à gérer. Est-ce la raison pour laquelle il s'est mis dans le mur ? Peut-être."

"Je pense que les circonstances sont coupables. On est scrutés parce que tout ça se passe à Monza, il n'y a pas eu de pilote italien dans une écurie de pointe depuis longtemps, et ça peut faire beaucoup pour un jeune de 18 ans. Pour lui, le sentiment est certainement terrible, mais ça fait partie de la courbe d'apprentissage. Ce que nous voyons, c'est qu'il y a de la performance, et nous l'avons même observé dans les quelques tours qu'il a réalisés, mais la voiture n'a pas pu supporter ce qu'il a fait."

Mercedes connaît et assume les risques

Des débuts contrariés pour Antonelli à domicile. Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Kimi Antonelli devrait avoir une nouvelle opportunité de rouler en EL1 en octobre, lors du Grand Prix du Mexique, cette fois dans le baquet de la Mercedes de Lewis Hamilton. Et Toto Wolff n'attend rien d'autre qu'un rebond rapide.

"Je pense qu'un grand pilote doit se remettre de ce genre de choses, gérer la pression, mais ce n'est pas un week-end facile pour lui", insiste l'Autrichien. "Il court encore en F2, il y a tout ce qui se passe autour à Monza, c'est un gamin italien qui suscite de l'excitation, et c'est sa première fois dans une Mercedes. Ce doit être un lourd fardeau, mais s'il veut être champion un jour, il doit faire avec ça et je n'ai aucun doute qu'il le fera."

"C'est un rookie, il est très jeune, et nous sommes prêts à investir pour son avenir. Ces moments-là arrivent, il y en aura d'autres l'année prochaine, mais il y aura aussi beaucoup de moments forts. Nous avons plus de mal à le ralentir qu'à le faire aller plus vite, et ce que nous avons vu en un tour et demi est tout simplement stupéfiant. L'essentiel est qu'il aille bien car un choc à 45 g, c'est beaucoup. La deuxième priorité est que la voiture soit prête pour George afin que le programme n'en souffre pas trop."

"Avant tout, il a présenté ses excuses, et c'est ce qu'il faut faire quand on ramène la voiture comme une boîte de Lego tombée par terre. Il a dit qu'il avait senti une grande confiance dans la voiture. Je pense qu'il s'est fait surprendre, tout le monde a souffert de la température, surtout à l'arrière vers Ascari avec ces vitesses, et c'est pour ça qu'il a perdu l'arrière."