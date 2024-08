EL2 - Hamilton un rien devant Norris, accident pour Magnussen

Grand soleil, 34°C dans l'air, 42°C sur la piste : voilà les conditions à l'entame de la seconde séance d'essais libres du Grand Prix d'Italie 2024 de F1. Chez Mercedes, au moment où le feu passe au vert, le travail est toujours en cours sur la W15 de George Russell après l'accident subi par son remplaçant provisoire en EL1, Kimi Antonelli, dans la Parabolica (ou Curva Alboreto).

Esteban Ocon est l'auteur du premier temps en 1'22"776, vite devancé par Pierre Gasly, Lance Stroll, Kevin Magnussen puis Lewis Hamilton, en 1'21"641. Pour ce début de séance, l'écrasante majorité des pilotes est chaussée de pneus mediums (jaunes), la seule exception étant Daniel Ricciardo, dont la VCARB est équipée de tendres (rouges). Lando Norris se hisse aux commandes, en 1'21"605.

Peu avant le quart d'heure de roulage, Carlos Sainz prend la tête en 1'21"264, avant d'être devancé par son équipier Charles Leclerc en 1'21"119 ; le Monégasque compte également une demi-seconde d'avance sur Norris, Max Verstappen et Hamilton. Dans le même temps, le garage Red Bull travaille sur la RB20 de Sergio Pérez, qui n'a toujours pas pris la piste (comme Russell) et ne va visiblement pas rouler dans l'immédiat.

C'est le moment que choisissent plusieurs pilotes de pointe pour monter les pneus tendres, à l'image des McLaren et de Hamilton. La référence évolue donc logiquement, Norris signant 1'20"851, 0"007 devant Oscar Piastri. Après un peu plus de 20 minutes dans cette séance, Russell sort enfin du garage, armé des mediums, alors que le gros du peloton passe désormais aux tendres. Toujours avec le même train, Norris améliore encore en 1'20"741 mais Hamilton fait encore mieux en 1'20"738. Il est à noter que les pilotes Mercedes se plaignent tous deux de baquet "trop chauds".

Peu après la mi-séance, et alors que Pérez vient d'effectuer ses premiers tours de roue, le drapeau rouge est de sortie : Magnussen s'est accidenté dans le second Lesmo. Il a perdu l'arrière de sa Haas dans le virage avant de partir en tête-à-queue et d'arriver le museau le premier dans le mur de pneus. Le Danois est indemne et peut sortir seul de sa monoplace, mais la séance est terminée pour lui. Il se console en allant signer des autographes pour les fans présents aux abords du tracé.

Ces EL2 reprennent avec 18 minutes au compteur. La plupart des pilotes ressortent pour se lancer dans les simulations de longs relais, principalement en pneus mediums. L'occasion pour Pérez et Russell d'emmagasiner des tours après une séance particulièrement perturbée pour eux. Le Britannique, justement, profite des derniers instants pour signer un chrono plus représentatif, dans le top 6, avec des pneus tendres. Il s'agit de la seule amélioration notable de la fin de séance.

GP d'Italie 2024 de F1 - Essais Libres 2