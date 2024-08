Sargeant a "atteint sa limite" et il était "presque injuste" de le maintenir

Après l'annonce cette semaine de la fin de collaboration entre Williams et Logan Sargeant, à neuf Grands Prix de la fin d'une saison qui aurait de toute façon été sa dernière dans le baquet de l'écurie de Grove, James Vowles a expliqué les raisons derrière le choix de se passer des services de l'Américain, au profit de Franco Colapinto.

D'aucuns ont vu l'accident de Zandvoort, dans lequel Sargeant a détruit sa FW46 en EL3 après avoir roulé sur de l'herbe humide, comme la goutte d'eau ayant fait déborder le vase du côté de la direction de Williams. Pourtant Vowles assure que ce n'est pas le facteur clé dans la décision ; il pointe plutôt l'idée que les progrès notés courant 2023 ne se sont pas confirmés en 2024. Pour le technicien britannique, Sargeant avait tout simplement atteint ses limites.

"Si vous parlez à tous les directeurs d'équipe, personne ne veut changer de pilote en cours de saison. C'est horrible. C'est incroyablement dur pour le pilote, c'est dur pour l'équipe, c'est perturbant, c'est le moins que l'on puisse dire. C'est donc une bonne question : pourquoi en changer maintenant ? Le moment le plus propice pour le faire aurait été au début de l'année."

"Tout d'abord, comme je l'ai dit tout de suite, à la fin de l'année dernière, Logan commençait à se rapprocher à un dixième d'Alex et c'était bien de voir sa progression. Et si cette progression se poursuivait, je pense que nous aurions eu un pilote dans une très bonne situation cette année, et en conséquence il ne semblait pas opportun de couper les ponts avec lui [fin 2023]."

Nous avons suffisamment d'expérience pour savoir qu'il a atteint la limite de ce qu'il est capable de faire et, en fait, il est presque injuste pour lui de continuer comme ça.

"Maintenant, la raison [de la fin de collaboration] est simple : nous avons suffisamment d'expérience pour savoir qu'il a atteint la limite de ce qu'il est capable de faire et, en fait, il est presque injuste pour lui de continuer comme ça. Il suffit de regarder son visage lorsqu'il sort de la voiture : il vous a donné tout ce qu'il pouvait et ce n'est pas suffisant. D'un point de vue humain, il n'a jamais rien fait d'autre que de me donner 100% de ce qu'il était capable de faire. Mais la prise de conscience de ses limites est très claire, elle est claire pour tout le monde."

"De plus, la relation ne peut que se détériorer au cours des neuf dernières courses, jusqu'à la fin de l'année, parce qu'il sait ce que lui réserve l'avenir, c'est-à-dire ne plus faire partie de la F1 [Carlos Sainz a déjà été annoncé comme titulaire 2025 aux côtés d'Alexander Albon, ndlr]. Et une rupture nette à ce stade semble être la bonne décision pour toutes les parties. C'est une décision juste pour Logan. Ce n'est pas ce qu'il ressent aujourd'hui, mais j'espère qu'il se rendra compte à l'avenir que c'est juste pour lui à cet égard. Changer aussi entre les deux courses, c'est terrible. C'est vraiment une chose horrible à faire, ce qui, je l'espère, vous montre où nous en sommes."

"Et pour être très clair pour tout le monde, ce n'est pas seulement basé sur un accident. C'est parce que pendant la course, il avait toutes les pièces dont Alex disposait, mais la performance n'était pas au rendez-vous. Il avait des lacunes dans ce domaine et l'écart est presque aussi important que l'année dernière."

Logan Sargeant, Williams FW46 crash Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Interrogé par Motorsport.com sur l'idée selon laquelle les performances de Sargeant avait joué un grand rôle dans la décision et que même sans l'incident la décision aurait été la même, Vowles d'ajouter : "Mon raisonnement était le suivant : si vous agissez sous le coup de l'émotion et que vous réagissez à chaud, vous allez prendre de mauvaises décisions. L'une des premières choses que j'ai faites a donc été de ne pas réagir. En fait, je me suis isolé ici parce que l'émotion liée au fait de passer des centaines d'heures sur un kit d'évolutions et de le regarder partir en fumée est assez douloureuse. Et c'est volontairement que je m'en éloigne."

"C'est aussi la raison pour laquelle la décision a été prise beaucoup plus tard, c'est-à-dire après le week-end de course. Et je voulais que ce soit basé sur la performance. Parce que les performances sont au cœur de tout. Les accident, ça peut arriver, mais ça peut aussi arriver avec Alex. C'est [déjà] arrivé avec Alex. Ça ne peut pas reposer sur un simple accident. Il faut mériter votre place dans cette discipline."

"Et avec Logan, ce que je voulais faire, c'était lui donner ce que je pensais être suffisamment de temps pour qu'il montre où il en est sur des circuits où je sais que nous pouvons être performants. Et au moment où j'ai dit, au début de l'année, qu'il était de notre responsabilité de construire une voiture suffisamment rapide, nous ne l'avons pas fait. À partir de Zandvoort, je pense que nous avons construit une voiture capable de marquer des points et c'est là que le point de décision change."

"Pour répondre à votre question, cela va de pair avec la performance de la voiture, qui est désormais capable de marquer des points. Et dans le cas présent, cela s'est vraiment produit après la course de dimanche. J'ai épluché ses données avec suffisamment de détail pour voir où il en était au niveau des performances, et ce qui se passait. Et ce n'était pas dans un seul domaine : il y avait un manque de gestion des temps, il y avait un manque de rythme et il a tout simplement terminé trop loin."

Propos recueillis par Jonathan Noble