EL1 - Antonelli dans le mur au bout de 10 minutes, Verstappen en tête

La première séance d'essais libres du Grand Prix d'Italie 2024 de Formule 1 est placée sous le signe du changement : chez Williams, bien entendu, où Franco Colapinto a succédé à Logan Sargeant dans le baquet de la FW46 pour terminer la saison, mais chez Mercedes également où Kimi Antonelli fait son apparition au volant de la Mercedes W15 de George Russell, lui qui est attendu comme le successeur de Lewis Hamilton en 2025.

Mais les changements concernent le circuit de Monza également puisque l'asphalte a été totalement renouvelé et un certain nombre de vibreurs ont été revus. Pas forcément au goût des pilotes qui craignaient, avant de débuter le roulage, que la piste lombarde ait perdu une partie de ce qui faisait son caractère.

Sur une piste à 50°C et sous une température ambiante de 32°C, Nico Hülkenberg est le premier pilote à signer un temps, en mediums, en 1'28"287, vite devancé par Antonelli à l'attaque, en tendres, en 1'23"955. Pendant ce temps, Max Verstappen peine à inscrire un temps compétitif, avec plusieurs tout-droit à la première chicane. Hamilton succède à son équipier provisoire en haut de la feuille des temps, en 1"23"350 (tendres), 0"049 devant Lando Norris (mediums).

Après une dizaine de minutes de roulage, Antonelli, justement, ne se signale pas de la meilleure des manières en perdant le contrôle de la W15 dans la Parabolica avant de partir en tête-à-queue et d'aller percuter les barrières de sécurité à l'extérieur du virage. Le choc est assez violent mais le jeune Italien est indemne et peut sortir par ses propres moyens, quitte qu'il est pour un passage par le centre médical. La W15, que Russell retrouvera lors des EL2, est assez abîmée au niveau de l'aileron avant et du côté droit.

Une fois la Mercedes rapatriée au stand et les barrières arrangées, la séance reprend pour 37 minutes. Verstappen ne tarde pas à signer la meilleure marque provisoire en 1'23"088 (tendres), bientôt devancé par Alexander Albon en 1'22"664 (mediums) puis Valtteri Bottas en 1'22"416 (tendres). Après la mi-séance, Hamilton réalise un 1'22"214, mais son ancien équipier parvient à nouveau à replacer la Stake en tête, en 1'22"127, les deux hommes étant toujours en gommes tendres.

À 20 minutes avant le drapeau à damier, les Ferrari chaussent les tendres, ce qui permet à Charles Leclerc de revenir à 0"012, avant de prendre la tête en 1'21"904. Il faut attendre le dernier quart d'heure de roulage pour voir les McLaren monter les gommes les plus performantes, Norris échouant à 0"013 du Monégasque. Verstappen, discret jusque-là, réalise le meilleur chrono, en 1'21"676. Il n'y a ensuite pas d'améliorations notables.

Colapinto a bien failli connaître la même mésaventure qu'Antonelli dans la Parabolica mais est parvenu à éviter le mur et à ramener la FW46 dans les stands, alors qu'Esteban Ocon a connu un tête-à-queue dans la première chicane.

GP d'Italie 2024 de F1 - Essais Libres 1